Elvesztek a ködben, horgászokat kellett menteni

köd
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 16:35
mentéshorgász
Műszaki meghibásodás miatt kellett segítséget kérniük. A két horgász elveszett a ködben.

Köd miatt nem tudtak kikeveredni a Balatonból horgászok, akiket végül a vízirendőrök kísértek a partra. 

A köd miatt műszaki meghibásodás lépett fel horgászok hajóján, segítségre volt szükségük
A köd miatt műszaki meghibásodás lépett fel a horgászok hajóján, segítségre volt szükségük
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Köd előttem... 

December 9-én este 19 óra 45 perckor a vízirendőrök Balatonkenese előtti vízterületre siettek, miután bejelentés érkezett, hogy a sűrű köd miatt két horgász műszaki meghibásodás miatt eltévedt, hajójukkal nem tudtak partra érni. A két horgászt a szárazföldtől mintegy másfél kilométerre találták meg a vízirendőrök, majd az elektromos járművet a kikötőbe kísérték.  

A Balaton jelenleg megközelítőleg 5°c fokos, így a hipotermia, vagyis az emberi test kihűlésének veszélye már rendkívül rövid idő alatt fennáll. A hasonló esetek elkerülése végett kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat! 

  • Ebben az időszakban a Balatonon ilyenkor tapasztalható hirtelen leszálló sűrű köd és a 4°c fok körüli vízhőmérséklet együttesen teszi nehezebbé a víziközlekedést, növelve az ezzel járó kockázatokat. 
  • November 1-től (március 31-ig) vízijárművekről (vitorlás, csónak stb.) már tilos az éjszakai horgászat, az csak 6 és 22 óra között szabad. 
  • A viharjelzési szezon után kiemelten fontos a vízre szállás előtt az időjárás-előrejelzés megismerése. Ez a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. www.met.hu honlapján, vagy a METEORA mobil applikációján keresztül is elérhető. - írja a Police.hu ahol további szabályok is megtalálhatók a horgászattal kapcsolatban.  

 

