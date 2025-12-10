Elvesztek a ködben, horgászokat kellett menteni

Köd miatt nem tudtak kikeveredni a Balatonból horgászok, akiket végül a vízirendőrök kísértek a partra.
December 9-én este 19 óra 45 perckor a vízirendőrök Balatonkenese előtti vízterületre siettek, miután bejelentés érkezett, hogy a sűrű köd miatt két horgász műszaki meghibásodás miatt eltévedt, hajójukkal nem tudtak partra érni. A két horgászt a szárazföldtől mintegy másfél kilométerre találták meg a vízirendőrök, majd az elektromos járművet a kikötőbe kísérték.
A Balaton jelenleg megközelítőleg 5°c fokos, így a hipotermia, vagyis az emberi test kihűlésének veszélye már rendkívül rövid idő alatt fennáll. A hasonló esetek elkerülése végett kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.