Elvesztek a ködben, horgászokat kellett menteni

Köd miatt nem tudtak kikeveredni a Balatonból horgászok, akiket végül a vízirendőrök kísértek a partra.

A köd miatt műszaki meghibásodás lépett fel a horgászok hajóján, segítségre volt szükségük

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Köd előttem...

December 9-én este 19 óra 45 perckor a vízirendőrök Balatonkenese előtti vízterületre siettek, miután bejelentés érkezett, hogy a sűrű köd miatt két horgász műszaki meghibásodás miatt eltévedt, hajójukkal nem tudtak partra érni. A két horgászt a szárazföldtől mintegy másfél kilométerre találták meg a vízirendőrök, majd az elektromos járművet a kikötőbe kísérték.

A Balaton jelenleg megközelítőleg 5°c fokos, így a hipotermia, vagyis az emberi test kihűlésének veszélye már rendkívül rövid idő alatt fennáll. A hasonló esetek elkerülése végett kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat!