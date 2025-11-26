20 órát töltöttek felborult hajójukba kapaszkodva – születésnapi csoda mentette meg a négytagú családot

Egy floridai családot találtak meg, miután 20 órát töltöttek felborult hajójukba kapaszkodva. A négytagú családot november 25-én, kedden mentették ki a floridai Clearwater partjainál.

Felborult hajójukba kapaszkodva töltötte tengeren az éjszakát egy család

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP

A 70 éves Dennis Woods, 90 éves nagybátyja, Clarence Woods, a 42 éves Cris Harding Sr. és a 18 éves Cris Harding Jr. november 24-én indultak születésnapi horgászatra, amikor felborult a hajójuk.

Nem volt időm értesíteni a parti őrséget. Jobban aggódtunk amiatt, hogy mentőmellényt szerezzünk a 90 és a 18 éves utasra. Az, amelyet fel kellett volna vennem, beragadt, és kénytelen voltam otthagyni

- mesélte Dennis.

Aznap este még a köröző partiőrségi helikoptert is látták, de nem tudtak értesíteni senkit. Az éjszakai hullámokkal többször is harcoltak, majdnem vízbe fulladtak. Dennis nővére, Teresa Rucker elmondta, senki sem gondolta, hogy túlélhetik, és igazi csoda, hogy enyhe sérülésekkel menekültek meg.

Az amerikai parti őrség közlése szerint a személyzet november 26-án, kedden reggel 7:15 körül találta meg a férfiakat. Még mindig a felborult hajón tartózkodtak, Clearwater-hágótól mintegy 42 kilométerre nyugatra, 60–90 centiméteres hullámok között.

A mentők a felborult csónak mellé húzódtak, és mind a négy férfit biztonságban a fedélzetre vitték, meleg törölközőkbe csavarták őket, elektrolitot és vizet adtak nekik.

A családtagok elmondása szerint a horgászók, általában délután 4 órakor érkeznek vissza. Amikor este fél nyolcig nem érkeztek meg, a rokonok hívták a rendőrséget. A teherautójuk és a pótkocsijuk még mindig a dokknál volt.

A mentőalakulatok a parti őrség állomásán fogadták a férfiakat. Kiszáradtak és kihűltek, a 90 éves férfinak vágott sérülései voltak. A négy férfi közül hármat egy éjszakára kórházban tartottak, Cris Harding Sr.-t kedden haza is engedték - írja a People.

Ami Dennist illeti, 70. születésnapját élvezte:

Jó születésnap volt, most, hogy visszatértünk a szárazföldre

- mondta nevetve.

Felborult hajójukba kapaszkodva így várta a csodát a család: