Tragédia! Kismama veszthette életét egy balesetben a 442-es úton

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 21:25
Frontálisan ütközött két személygépkocsi a 442-es főúton. Meg nem erősített információk szerint egy kismama életét veszítette a balesetben.

Kismama veszthette életét egy frontális balesetben Szolnok külterületén. Az érintett szakaszon a forgalmat jelenleg félpályán engedik közlekedni.

Kismama veszíthette életét a 442-es főúton történt autóbalesetben
Kismama veszíthette életét a 442-es főúton történt autóbalesetben

Kismama halhatott meg egy frontális ütközésben

Frontálisan ütközött két személyautó szerda este a 442-es főúton, Szolnok külterületén, a Homokbányai út közelében. Az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, jelenleg félpályán halad a forgalom. Eddig meg nem erősített információk szerint a balesetben egy kismama is életét vesztette - tájékoztatott a Szoljon.hu.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mindkét érintett jármű megrongálódott a balesetben, és két embert a roncsok közé szorulva találtak, akiket végül a szolnoki hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezéssel szabadítottak ki. Mindkét járművet áramtalanították, a helyszínen dolgoznak a rendőrség és a mentők munkatársai is. 

A balesettel érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat. A közösségi médián található információk alapján a Szajol felől érkezők hosszú ideig várakoztak, volt, aki 5-6 órát is vesztegelt az érintett szakaszon. A beszámolók szerint a feltorlódott kocsisor egészen Rákóczifalváig ért. Szintén, a közösségi médián olvasható információ: feltehetőleg a baleset áldozata egy kismama. Az, hogy hogyan történt a baleset, még vizsgálják a hatóságok. A rendőrség kéri az arra közlekedőket, hogy fokozott óvatosággal vezessenek, és számoljanak a jelentős kitérővel, illetve a forgalom várhatóan elhúzódó korlátozásával. A balesettel kapcsolatban megkereste a rendőrséget a Szoljon.hu, de egyelőre nem kaptak választ.

 

