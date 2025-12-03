Tragédia Újfehértón: halálra gázolták a biciklis Misi bácsit - métereken keresztül vonszolta magával az autó

A szörnyű baleset kedden (december 2.) történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértó belterületén. Úgy tudni, hogy a 67 éves férfi éppen az úton haladt a kerékpárjával, amikor az autós elgázolta. A kocsi először hosszú métereken vonszolta magával a nyugdíjas biciklist és a kerékpárt is, úgy tudni, hogy a jármű teljesen a kocsi alá szorult. A biciklist már nem lehetett megmenteni, a helyszínen meghalt. A halálra gázolt Misi bácsit egy egész település gyászolja.
A Szon szerint egyelőre nem tudni, hogy a nyugdíjas állt vagy ült a kerékpár mellett, esetleg tolta-e a biciklit, a szemtanúk szerint az azonban biztos, hogy nem hajtotta a biciklit. Ekkor mehetett neki az autós is, ami ugyan az utolsó pillanatban még megpróbálta kikerülni a férfit, de végül már nem tudta elkerülni az ütközés.
A kocsi szinte pillanatok alatt berántotta maga alá a kerékpárt, amit ezután csikorogva rángatott maga után.
Az eset után azonnal mentőt hívtak, akik mindent megtettek azért, hogy a férfi életét megmentsék: lapunk úgy értesült, hogy többször is megpróbálták újraéleszteni. Sajnos hiába: ahogyan a helyiek is elmondták, Misi bácsinak esélye sem volt: olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.
A történtek sokkolták a helyieket, a nyugdíjast, P. Mihályt ugyanis rengetegen ismerték. Nem értik, hogyan történhetett a baleset, a helyszínen ugyanis jó a közvilágítás és az út is belátható:
Nem tudom, hogy a biciklin volt-e lámpa. De az út jól meg van világítva, nem mondhatni, hogy sötét a szakasz
- mesélte egy helybeli. Úgy tudjuk, hogy Mihály gyakran biciklizett a településen, eddig soha nem volt baja belőle. Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, ahogyan azt sem, hogy a férfi hogyan tartózkodott a kerékpárja mellett. A rendőrség jelen pillanatban is szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.