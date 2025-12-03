Tragédia Újfehértón: halálra gázolták a biciklis Misi bácsit - métereken keresztül vonszolta magával az autó

A szörnyű baleset kedden (december 2.) történt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértó belterületén. Úgy tudni, hogy a 67 éves férfi éppen az úton haladt a kerékpárjával, amikor az autós elgázolta. A kocsi először hosszú métereken vonszolta magával a nyugdíjas biciklist és a kerékpárt is, úgy tudni, hogy a jármű teljesen a kocsi alá szorult. A biciklist már nem lehetett megmenteni, a helyszínen meghalt. A halálra gázolt Misi bácsit egy egész település gyászolja.

A halálra gázolt Misi bácsit sokan ismerték, most tucatnyian gyászolják Fotó: Szon.hu/Bordás Béla

Tucatnyian gyászolják a halálra gázolt Misi bácsit

A Szon szerint egyelőre nem tudni, hogy a nyugdíjas állt vagy ült a kerékpár mellett, esetleg tolta-e a biciklit, a szemtanúk szerint az azonban biztos, hogy nem hajtotta a biciklit. Ekkor mehetett neki az autós is, ami ugyan az utolsó pillanatban még megpróbálta kikerülni a férfit, de végül már nem tudta elkerülni az ütközés.

A kocsi szinte pillanatok alatt berántotta maga alá a kerékpárt, amit ezután csikorogva rángatott maga után.

Az eset után azonnal mentőt hívtak, akik mindent megtettek azért, hogy a férfi életét megmentsék: lapunk úgy értesült, hogy többször is megpróbálták újraéleszteni. Sajnos hiába: ahogyan a helyiek is elmondták, Misi bácsinak esélye sem volt: olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

A kocsi maga alá gyűrte, majd hosszú métereken vonszolta magával a biciklit Fotó: Szon.hu/Bordás Béla

A történtek sokkolták a helyieket, a nyugdíjast, P. Mihályt ugyanis rengetegen ismerték. Nem értik, hogyan történhetett a baleset, a helyszínen ugyanis jó a közvilágítás és az út is belátható:

Nem tudom, hogy a biciklin volt-e lámpa. De az út jól meg van világítva, nem mondhatni, hogy sötét a szakasz

- mesélte egy helybeli. Úgy tudjuk, hogy Mihály gyakran biciklizett a településen, eddig soha nem volt baja belőle. Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, ahogyan azt sem, hogy a férfi hogyan tartózkodott a kerékpárja mellett. A rendőrség jelen pillanatban is szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.