Láttad őket? Lopás miatt keres egy nőt és egy férfit a rendőrség

Lopás miatt keres egy nőt és egy férfit a kőbányai rendőrség, miután egy zálogházból nagy értékben loptak el nyakláncot. A felkutatásban a lakosság segítségét kérik.

Lopás miatt körözik a nőt és a férfit, aki nagy értékű nyakláncot loptak el.

Fotó: police.hu / police.hu

Lopás miatt keresik a nőt és a férfit

A férfi és a nő egy kőbányai ékszerüzletből loptak, az incidensről felvétel is készült. A Budapesti Rendőrfőkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága indított eljárást lopás bűntett gyanúja miatt az ismeretlen tettesek ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint egy nő és egy férfi 2025. október 5-én 11 óra és 11 óra 55 perc között egy kőbányai zálogfiókból ellopott egy nyakláncot. Az okozott kár több mint hétszázezer forint.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvételen látható nőt és férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon. - olvasható a Police.hu-n.