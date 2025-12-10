Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Láttad őket? Lopás miatt keres egy nőt és egy férfit a rendőrség

lopás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 17:47
ismeretlen tettesrendőrség
Egy kőbányai zálogházat károsítottak meg. Most lopás miatt körözi őket a rendőrség.

Lopás miatt keres egy nőt és egy férfit a kőbányai rendőrség, miután egy zálogházból nagy értékben loptak el nyakláncot. A felkutatásban a lakosság segítségét kérik.

Lopás miatt körözik a nőt és a férfit, aki nagy értékű nyakláncot loptak el.
Lopás miatt körözik a nőt és a férfit, aki nagy értékű nyakláncot loptak el.
Fotó: police.hu / police.hu

Lopás miatt keresik a nőt és a férfit

A férfi és a nő egy kőbányai ékszerüzletből loptak, az incidensről felvétel is készült. A Budapesti Rendőrfőkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága indított eljárást lopás bűntett gyanúja miatt az ismeretlen tettesek ellen.  A rendelkezésre álló adatok szerint egy nő és egy férfi 2025. október 5-én 11 óra és 11 óra 55 perc között egy kőbányai zálogfiókból ellopott egy nyakláncot. Az okozott kár több mint hétszázezer forint. 

 A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a felvételen látható nőt és férfit felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon. - olvasható a Police.hu-n.  

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu