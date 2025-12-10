Halott kisbabát találtak egy mobil WC-ben.

Kisbabát találtak egy mobil WC-ben. Az egyik dolgozó talált rá a már halott kisbabára, akiről nem tudni se a korát, sem pedig a nemét.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kisbabát találtak, az ügy folyamatban van

Kisbabát találtak egy mobil WC-ben, az amerikai Dél-Kalifornia Államban. A kisbabára egy dolgozó talált rá a Mission Bay öbölnél, majd azonnal értesítette a rendőrséget. A kisbabát egyelőre nem azonosították, a pontos korát és azt sem tudni, hogy kislány vagy kisfiú az áldozat.

Az ügy vizsgálata még tart, az információk felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kérni, egyelőre ugyanis rejtélybe burkolódzik az ügy. - olvasható a Tények.hu cikkében.