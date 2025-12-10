Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halott kisbabát találtak egy mobil WC-ben

kisbaba holttest
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 16:17
tragédiarendőrség
Biztosan nem így képzelte a reggelt az egyik munkás. Halott kisbabát találtak a mobil WC-ben.

Kisbabát találtak egy mobil WC-ben. Az egyik dolgozó talált rá a már halott kisbabára, akiről nem tudni se a korát, sem pedig a nemét.

Halott kisbabát találtak egy mobil WC-ben.
Halott kisbabát találtak egy mobil WC-ben.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kisbabát találtak, az ügy folyamatban van

Kisbabát találtak egy mobil WC-ben, az amerikai Dél-Kalifornia Államban. A kisbabára egy dolgozó talált rá a Mission Bay öbölnél, majd azonnal értesítette a rendőrséget. A kisbabát egyelőre nem azonosították, a pontos korát és azt sem tudni, hogy kislány vagy kisfiú az áldozat. 

Az ügy vizsgálata még tart, az információk felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kérni, egyelőre ugyanis rejtélybe burkolódzik az ügy. - olvasható a Tények.hu cikkében

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu