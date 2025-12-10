Megszakad a szív: gondatlan sofőr miatt vesztette életét a mindenki által imádott kislány

A hatéves Millie Joy Gribble azután vesztette életét, miután egy gondatlanul vezető kamionsofőr elütötte, amikor a kislány leszállt egy álló emeletes buszról. Az ügyben nemrég ítélet született: a sofőr, a 61 éves Stephen Worden 12 hónap börtönbüntetést kapott, és két évre eltiltották a vezetéstől.

A kislányt már nem tudták megmenteni / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Börtön vár a kislányt elgázoló férfira

A baleset 2023. augusztus 15-én történt a lancashire-i Bilsborrow településen, az A6-os úton. A bíróságon elhangzott, hogy Worden fehér Iveco Daily típusú teherautója a jobb oldali füves sávra hajtott, ahol elütötte Millie-t és két másik gyermeket, egy akkor 16 éves fiút és egy 15 éves lányt. Millie hat nappal később halt meg a kórházban, a szülei jelenlétében. A két másik gyermek súlyos, de nem maradandó sérüléseket szenvedett - tudta meg a Mirror.

Wordent korábban halálos közúti veszélyeztetés vádjával is perbe fogták, ám ezek alól októberben felmentették. Később bűnösnek vallotta magát gondatlan vezetéssel okozott halálért és gondatlan vezetéssel okozott súlyos testi sértésért.

Millie édesapja, Joseph Gribble megrendülten tisztelgett a kislánya emléke előtt:

Millie volt a szívverésem, a világom, az ok, amiért mindenben jobb akartam lenni. Ezt a fájdalmat nem lehet szavakba önteni. Millie csintalan, mégis szeretetteljes természetű volt. Rendkívül büszke vagyok rá, hogy az apjának mondhattam magam.

Az apa arról is beszélt, hogy a veszteség teljesen összetörte:

Fogalmam sincs, mit akarok az élettől. Összeomlottam, elvesztettem minden célt. Minden egyes nap küzdelem… Csak azt szeretném, hogy újra vele lehessek.

Millie édesanyja, Sam Edmundson így írta le a kislányát:

A leggyönyörűbb hatéves lány volt, akit csak el lehet képzelni. Hosszú, sötétbarna haja, hatalmas kék szeme és huncut mosolya volt – mindenki imádta. Millie beragyogott minden szobát, ahová csak belépett.

Az anya szerint Millie tele volt álmokkal, ám ezek már soha nem válhatnak valóra:

Ő volt a mindenem – nem csak a lányom, hanem a legjobb barátom is. Hiányzik a hangja, a nevetése, a kézszorítása… Mindene hiányzik.

A Lancashire-i rendőrségi vizsgálat vezetője, Martin Wilcock őszinte részvétét fejezte ki:

Millie halála mély és maradandó sebet hagyott a család életében. Aki ismerte, szerette. Bízom benne, hogy ez a tragédia rávilágít a gondatlan vezetés veszélyeire.