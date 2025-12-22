Darabokban találták a kertbe hajtott autót – a tinédzser sofőrt nem tudták megmenteni

Egy tinédzser életét vesztette, miután egy kertbe hajtott autójával, mellette egy kiskorú lánnyal. A rendőrség szombaton, helyi idő szerint dél után nem sokkal kapott riasztást az érintett lakóházhoz.

Kertbe hajtott autóban találtak halott tinédzsert / Fotó: unsplash.com

Többen is ültek a kertbe hajtott autóban

Egy szürke Ford Fiesta hajtott be egy baildoni otthon kertjébe. A hatóságok két embert emeltek ki a járműből, akik beszorultak az autóba. A járművet a becsapódás következtében darabokban találták meg.

A mentők egy 17 éves lányt szállítottak kórházba. Állapota stabil, azonban súlyos sérüléseket szenvedett. A 18 éves tinédzsert, aki az autót vezette, a mentősök a helyszínen halottnak nyilvánították.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, vagy akinek fedélzeti kamerája felvételt készített a balesetet megelőzően, jelentkezzen náluk. Az első vizsgálatok arra utalnak, hogy a Fiesta röviddel a baleset előtt egy fehér Suzuki Swift SZ3 mellett haladhatott, ami további nyomozást indított el.

Három 18 éves fiút tartóztattak le halált okozó veszélyes vezetés gyanújával az esettel összefüggésben. Egy 40 éves férfit szintén letartóztattak veszélyes vezetés és szabálysértő személy segítése gyanújával. Mind a négy személy őrizetben van, a nyomozók továbbra is vizsgálják az incidens körülményeit - írja az Express.