Iszonyat Ausztriában, magyar sofőr halt meg az úton

Egy 45 éves magyar sofőr vesztette életét abban a balesetben, amely Ausztriában történt, az L307-es úton, Halbturn (Féltorony) és Andau (Mosontarcsa) között - közölte pénteken az osztrák rendőrség.
A közlemény szerint a magyar sofőr autója csütörtök este lerobbant a burgenlandi úton, ezért utasával, egy 28 éves férfival együtt le akarta tolni az úttestről. A mögöttük haladó 20 éves sofőr azonban nem vette észre őket, és autójával beléjük szaladt.
Az ütközés következtében a 45 éves férfi az autóval együtt az út menti mezőre sodródott. A balesetet sértetlenül átvészelő utasa megpróbált elsősegélyt nyújtani számára, de a sofőr a helyszínen meghalt - derül ki a közleményből.
A másik autó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért az eisenstadti (kismartoni) kórházba szállították.
