Lebukott a kábítószer-kereskedő: középiskolás vevője késelte meg a suli mögött

Egy kábítószer-kereskedőt kaptak el a hatóságok, miután szeptemberben késelés áldozata lett. A 21 éves Leah Massont kilencszer szúrták meg a Queen Elizabeth II Középiskola mögött.

Középiskolás vevője késelte meg a kábítószer-kereskedőt

Amikor a hatóságok lefoglalták és átvizsgálták a telefonját, kábítószer-kereskedelemre utaló bizonyítékokat találtak. Ezt követően a Douglas-i bíróság elé állították, ahol kokain és kannabisz-kereskedelemmel, valamint pénzmosással vádolták meg.

Graeme Cook, a bíróság elnöke két év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá, ugyanis bár a nő belekeveredett a drogok homályos világába, a tragikus incidens óta megváltoztatta az életét.

Bár a hatóságok számos üzenetet találtak a Snapchat, az Instagram és a TikTok felületein, lehetetlen volt megállapítani, hogy a fiatal összesen mennyi kábítószert értékesített.

Masson akkor vált késelés áldozatává, amikor a 17 éves Dylan Mintontól próbálta elkérni a pénzt, amellyel tartozott neki. Amikor a két lány találkozott, Mintont megtámadta és megkéselte őt. A tinédzsert emiatt hat év börtönbüntetésre ítélték.

A bírósági meghallgatás során elhangzott, hogy szeptember 4-én Masson pénzmosásban is részt vett: Man-szigeti valutát váltott át, ami bevett gyakorlatnak számított, mivel az Egyesült Királyságban a drogkereskedők inkább az angol fontban lévő készpénzt részesítették előnyben.

A BBC szerint Masson mindhárom vádpontban bűnösnek vallotta magát, védekezésében pedig azzal érvelt, hogy elsősorban kannabiszt árusított, saját függőségének fenntartása érdekében.

Elfogadom, hogy az incidens következtében megváltozott emberré váltál. Hagyd magad mögött ezt a sötét világot, amely majdnem az életedbe, a megélhetésedbe és a szabadságodba is került

- mondta neki Cook a bíróságon.