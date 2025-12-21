Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lopást akadályozott meg a bátor boltos Csepelen - ez történt

Csepel
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 16:25
A nő felismerte az üzletbe belépő párost, a férfi és a nő ugyanis már korábban is lopott tőle. A csepeli boltos keményen védekezett, azonban ellökték és felrepedt a feje. Ezután fia eredt a garázdák nyomába. A rendőrség nyomoz a páros után.

Egy helyi híroldal számolt be arról, hogy nem mindennapi módon akadályoztak meg egy lopási kísérletet Csepelen a mai napon. A férfi és a nő ugyanis a délutáni órákban toppant be, látszólag tisztességes szándékkal, egy Kossuth Lajos utcai vietnámi kisboltba. A tulajdonost azonban nem lehetett átverni: ő felismerte a párost, mivel a férfi és a nő már korábban is lopott tőle. 

A csepeli boltos feje felrepedt, fiát pedig felrúgták
A tulajdonos felismerte a csepeli boltba betérő párost, mivel már korábban is volt velük konfliktusa. A nőt úgy nekilökték az ajtónak, hogy felrepedt a feje, míg a fiát felrúgták    
Fotó: Google Maps

Felrepedt a csepeli boltos feje, fiát pedig felrúgták

A tulajdonosnő, Zita azonnal cselekedett: megpróbálta kitessékelni a nem kívánt vendégeket. 

Ők azonban ezt mélységesen felháborítónak találták és dulakodni kezdtek. Bár a nő bátran és keményen védekezett, végül csúnyán megsérült: Zitát olyan erővel lökték neki az ajtónak, hogy felrepedt a feje.

A páros ezután sürgősen menekülőre fogta, Zita munkatársa azonban rögtön riadóztatta az asszony fiát, aki habozás nélkül a páros után iramodott. Bár csodával határos módon a következő sarkon utol is érte őket, az egyik tettes egészen egyszerűen felrúgta a férfit, majd tovább rohant. 

Lapunk úgy tudja, hogy a boltba egy testesebb, fekete ruhás nő és társa, egy fehér kapucnis pulóveres férfi rontott be, akiket nemcsak a boltban, de a környéken is jól ismernek már, így nem csoda, hogy a tulajdonos is azonnal kiszúrta őket. Zitáért most az környék izgul, a nőt ugyanis szinte mindenki kedveli: mint mondták, dolgos, rendes nő, aki már jó ideje viszi a boltot az utcában. 

Úgy tudjuk, hogy a nőért a boltba mentők érkeztek, akik ezután kórházba szállították. A Bors az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget is, akik elmondták: garázdaság miatt nyomoznak: 

Az üzlet tulajdonosát, egy nőt a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, a történtekkel kapcsolatosan a kerületi rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indít nyomozást, és a történeti tényállás tisztázása folyamatban van

 - mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. 

 

