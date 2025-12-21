Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Botrány az easyJetnél: Halott nagymamát ültettek a repülőre?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 22:02
A család állítólag úgy tett, mintha az idős nő még életben lenne. Az ügyben jelenleg nyomozás folyik.
Egy brit család a 89 éves elhunyt nagymamát vitte fel egy easyJet-járatra, azt állítva, hogy az idős asszony csupán alszik. Az eset egy Spanyolországból a londoni Gatwick repülőtérre tartó járaton történt.

Szemtanúk szerint a család azt mondta a személyzetnek, hogy a nagymama rosszul érzi magát egy betegség miatt, ezért pihen. Az easyJet dolgozói azonban később gyanút fogtak, és kiderült, hogy a nő már nem volt életben.

A repülőgép már a kifutópálya felé gurult, amikor a légiutas-kísérők értesítést kaptak a nő haláláról. A gépet ezután visszafordították, az utasokat leszállították, a járat pedig végül több mint 12 órás késéssel indult el. Az utasok beszámolója szerint a beszállás előtt egy reptéri alkalmazott érdeklődött a nő egészségi állapota felől, ám a család ragaszkodott ahhoz, hogy „csak fáradt”.

Több utas is látta a halott nagymamát

Petra Boddington, az egyik utas, egy Facebookra feltöltött videóban azt állította, hogy látta a nőt eszméletlenül feküdni egy kerekesszékben. Egy másik utas, Tracy-Ann Kitching szintén a közösségi médiában fejezte ki felháborodását az eset kezelése miatt:

EasyJet - hihetetlenek vagytok! Miért engedtetek fel egy halottat a járatunkra?

Az easyJet közleményében cáfolta, hogy a család megtévesztette volna a személyzetet. A légitársaság szerint az idős nő rendelkezett repülésre alkalmas orvosi igazolással, és a beszállás előtt még életben volt.

Az utas csak a beszállást követően szorult orvosi segítségre, és sajnálatos módon a fedélzeten hunyt el. Gondolataink az elhunyt utas családjával és barátaival vannak, és minden szükséges támogatást megadunk számukra ebben a nehéz időszakban.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit. A legfrissebb információk szerint eddig senkit nem tartóztattak le - írja a Metro.

 

 

