Tragédiával végződött a keresés: holtan találták meg a bevásárlóközpontból eltűnt 39 éves nőt

Az eddigi információk alapján a nő a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontból távozott ismereten helyre, eltűnését pedig családja jelentette. A bejelentés szerint a 39 éves nő önként távozott otthonról és Székelyudvarhely egyik bevásárlóközpontjába indult, ahonnan azonban nem tért haza, és telefonon sem lehetett elérni – írja a Maszol.

Holtan került elő az eltűnt 39 éves nő Fotó: Zalai hírlap

Az eltűnt, 39 éves nőre körözést adtak ki, és kiterjedt keresési akció indult, amelyben a bűnügyi nyomozók mellett önkéntes tűzoltók és civil szervezetek képviselői is részt vettek.

A nőt végül hétfőn holtan találták meg Fenyéd község területén – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a Maszol megkeresésére. Úgy tudni, hogy a holttest külső vizsgálata során erőszakos cselekményre utaló nyomokat nem találtak, a halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértői boncolás fogja megállapítani.