Tragédiával végződött a keresés: holtan találták meg a bevásárlóközpontból eltűnt 39 éves nőt

Az eddigi információk alapján a nő a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontból távozott ismereten helyre, eltűnését pedig családja jelentette. A bejelentés szerint a 39 éves nő önként távozott otthonról és Székelyudvarhely egyik bevásárlóközpontjába indult, ahonnan azonban nem tért haza, és telefonon sem lehetett elérni – írja a Maszol.
Az eltűnt, 39 éves nőre körözést adtak ki, és kiterjedt keresési akció indult, amelyben a bűnügyi nyomozók mellett önkéntes tűzoltók és civil szervezetek képviselői is részt vettek.
A nőt végül hétfőn holtan találták meg Fenyéd község területén – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a Maszol megkeresésére. Úgy tudni, hogy a holttest külső vizsgálata során erőszakos cselekményre utaló nyomokat nem találtak, a halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértői boncolás fogja megállapítani.
A portál arról is ír, hogy a rendőrség megállapította, hogy az elhunyt nő az eltűnését megelőző napon, december 4-én is önként elhagyta lakhelyét, akkor később Csíkszereda területén találták meg. Az ügyben a hatóságok folytatják a nyomozást, annak pontos tisztázása érdekében, hogy milyen körülmények között következett be a haláleset.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.