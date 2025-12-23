KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tragédiával végződött a keresés: holtan találták meg a bevásárlóközpontból eltűnt 39 éves nőt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 08:54
Még december 5-én jelentették annak a 39 éves nőnek az eltűnését, akire most a Székelyudvarhely közvetlen szomszédságában található Fenyéden holtan találtak.
N.T.
Az eddigi információk alapján a nő a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontból távozott ismereten helyre, eltűnését pedig családja jelentette. A bejelentés szerint a 39 éves nő önként távozott otthonról és Székelyudvarhely egyik bevásárlóközpontjába indult, ahonnan azonban nem tért haza, és telefonon sem lehetett elérni – írja a Maszol

Holtan került elő az eltűnt 39 éves nő
Holtan került elő az eltűnt 39 éves nő Fotó:  Zalai hírlap

Az eltűnt, 39 éves nőre körözést adtak ki, és kiterjedt keresési akció indult, amelyben a bűnügyi nyomozók mellett önkéntes tűzoltók és civil szervezetek képviselői is részt vettek.

A nőt végül hétfőn holtan találták meg Fenyéd község területén – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a Maszol megkeresésére. Úgy tudni, hogy a holttest külső vizsgálata során erőszakos cselekményre utaló nyomokat nem találtak, a halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértői boncolás fogja megállapítani.

A portál arról is ír, hogy a rendőrség megállapította, hogy az elhunyt nő az eltűnését megelőző napon, december 4-én is önként elhagyta lakhelyét, akkor később Csíkszereda területén találták meg. Az ügyben a hatóságok folytatják a nyomozást, annak pontos tisztázása érdekében, hogy milyen körülmények között következett be a haláleset.

 

