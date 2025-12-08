Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rettenet, ami az éj leple alatt történt hazánkban: halálos áldozatról is tudni

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 10:10
katasztrófavédelemhalál
Több helyen is felcsaptak a lángok. A halálos tűzeseteknek egy nő egy férfi az áldozata.
Bors
A szerző cikkei

Két halálos tűzeset is volt vasárnap éjszaka: egy nő egy zalaegerszegi társasházban, míg egy férfi egy balmazújvárosi családi házban halt meg - közölte a katasztrófavédelem hétfő délelőtt az MTI-vel.

Két halálos tűzeset történt
Két halálos tűzeset történt
Fotó: MW (illusztráció)

Halálos tűzeset: társasházban és családi házban csaptak fel a lángok

A közlemény alapján tűz keletkezett vasárnap este tizenegy óra után a zalaegerszegi Ölyvesfalvi utcában egy nyolclakásos társasház első emeleti lakásában. Négy járművel vonultak a helyszínre a tűzoltók, akik a közművek elzárását követően eloltották a tüzet.

A húsz négyzetméteres lakásban egy idős nő holttestét találták meg.

Közölték azt is, hogy a társasházban tizennyolcan laknak, a tűzoltók hét embert, köztük egy mozgássérültet, valamint két kutyát mentettek ki.

A közlemény szerint hétfő hajnalban Balmazújvárosban a Batthyány utcában lévő családi ház gyulladt ki: a száz négyzetméteres ház húsz négyzetméteres hálószobája égett teljes terjedelmében. A tűzoltók a tűz oltása közben egy hatvan éves férfi holttestét találták meg.

Felhívták a figyelmet arra, hogy decemberben átlagosan óránként gyullad ki egy lakóépület, és a legtöbb tűz valamilyen elektromos hiba, vagy nyílt láng használata miatt következik be. Gyakorinak nevezték, hogy fűtőeszköz, a kémény állapota, dohányzás, vagy főzés vezet lakástűzhöz.

Ha van otthon füstérzékelőnk, az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még könnyebb megfékezni az éppen kigyulladt tüzet, vagy van idő épségben kimenekülni - áll a közleményben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu