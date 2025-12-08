Rettenet, ami az éj leple alatt történt hazánkban: halálos áldozatról is tudni

Két halálos tűzeset is volt vasárnap éjszaka: egy nő egy zalaegerszegi társasházban, míg egy férfi egy balmazújvárosi családi házban halt meg - közölte a katasztrófavédelem hétfő délelőtt az MTI-vel.

Két halálos tűzeset történt

Fotó: MW (illusztráció)

Halálos tűzeset: társasházban és családi házban csaptak fel a lángok

A közlemény alapján tűz keletkezett vasárnap este tizenegy óra után a zalaegerszegi Ölyvesfalvi utcában egy nyolclakásos társasház első emeleti lakásában. Négy járművel vonultak a helyszínre a tűzoltók, akik a közművek elzárását követően eloltották a tüzet.

A húsz négyzetméteres lakásban egy idős nő holttestét találták meg.

Közölték azt is, hogy a társasházban tizennyolcan laknak, a tűzoltók hét embert, köztük egy mozgássérültet, valamint két kutyát mentettek ki.

A közlemény szerint hétfő hajnalban Balmazújvárosban a Batthyány utcában lévő családi ház gyulladt ki: a száz négyzetméteres ház húsz négyzetméteres hálószobája égett teljes terjedelmében. A tűzoltók a tűz oltása közben egy hatvan éves férfi holttestét találták meg.

Felhívták a figyelmet arra, hogy decemberben átlagosan óránként gyullad ki egy lakóépület, és a legtöbb tűz valamilyen elektromos hiba, vagy nyílt láng használata miatt következik be. Gyakorinak nevezték, hogy fűtőeszköz, a kémény állapota, dohányzás, vagy főzés vezet lakástűzhöz.