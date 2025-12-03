Felcsaptak a lángok a belvárosban: 70 lakó menekült a tűz elől

Tűzhöz hívták ki több kerület tűzoltóit a belvárosban kedden éjfél körül.
A VI. kerületből érkezett a riasztás, ahol egy épület tetőterében csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelmi művelet során a tűzoltók megfékezték a tüzet, és a tetőteret is megbontották.
Közel 70 lakó menekült ki az épületből, szerencsére, mindannyian időben és sérülés nélkül. Ők melegedőbuszban vártak, amíg a hatóságok biztonságossá tették otthonaikat.
A tűz miatt ideiglenesen a gázt és az áramot is elzárták az egész társasházban, a tűz okát még vizsgálják - jelentette a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.