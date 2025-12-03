Felcsaptak a lángok a belvárosban: 70 lakó menekült a tűz elől

Tűzhöz hívták ki több kerület tűzoltóit a belvárosban kedden éjfél körül.

Hat egység vonult ki az éjféli belvárosi tűzhöz Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A VI. kerületből érkezett a riasztás, ahol egy épület tetőterében csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelmi művelet során a tűzoltók megfékezték a tüzet, és a tetőteret is megbontották.

Közel 70 lakó menekült ki az épületből, szerencsére, mindannyian időben és sérülés nélkül. Ők melegedőbuszban vártak, amíg a hatóságok biztonságossá tették otthonaikat.

A tűz miatt ideiglenesen a gázt és az áramot is elzárták az egész társasházban, a tűz okát még vizsgálják - jelentette a Tények.

Belvárosi tűz okozott felfordulást