Most érkezett a szörnyű hír: halálos baleset történt a magyar főúton

Meghalt egy 60 év körüli férfi a 87-es főúton Vasszécseny és Csempeszkopács között történt balesetben, amelyben egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombat délelőtt.
Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette - írta az Országos Mentőszolgálat a tájékoztatásában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.