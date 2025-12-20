Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett a szörnyű hír: halálos baleset történt a magyar főúton

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 17:35
87-es főúttragédiahalálos baleset
Az áldozat a helyszínen életét vesztette.
KL
A szerző cikkei

Meghalt egy 60 év körüli férfi a 87-es főúton Vasszécseny és Csempeszkopács között történt balesetben, amelyben egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombat délelőtt.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba. A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette - írta az Országos Mentőszolgálat a tájékoztatásában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu