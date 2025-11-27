Mentőhelikoptert riasztottak Dombóvárra: majdnem megfulladt egy munkás

Hatalmas pánik uralkodott el pillanatok alatt Dombóvár egyik iparterületén, ahol egy munkás majdnem megfulladt, miután félrenyelt egy falatot.

Mentőhelikopter is érkezett a dombóvári iparterületre Fotó: TV2

A 60 év körüli férfi egy óvatlan pillanatban rosszul nyelt, majd azonnal elkezdett fulladozni. Szerencsére a kollégái lélekjelenlétével nem volt gond, így miközben riasztották a mentőket, megkezdték az újraélesztést. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre a helyzet súlyossága miatt.

Egy szemtanú arról számolt be a Tényeknek: rémisztő volt látni a történteket. Ferenc elárulta: félt attól, hogy az egyik barátja került bajba, ám a végén kiderült, épp az ő egyik ismerőse volt az életmentő.

"A helyszínre azonnal a legközelebbi földi mentőegységünket és egy mentőhelikoptert is riasztottuk, miközben a tapasztalt mentésirányítónk a bejelentővel vonalban maradva, telefonon instruálta a légúti idegen test eltávolítását, ami sikerrel járt" - árulta el Drávavölgyi-Katz Judit, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, hozzátéve: amire a szakemberek kiértek a helyszínre, a bajba került munkás már stabil állapotban volt.

Videón a dombóvári életmentés: