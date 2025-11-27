Mentőhelikoptert riasztottak Dombóvárra: majdnem megfulladt egy munkás

Hatalmas pánik uralkodott el pillanatok alatt Dombóvár egyik iparterületén, ahol egy munkás majdnem megfulladt, miután félrenyelt egy falatot.
A 60 év körüli férfi egy óvatlan pillanatban rosszul nyelt, majd azonnal elkezdett fulladozni. Szerencsére a kollégái lélekjelenlétével nem volt gond, így miközben riasztották a mentőket, megkezdték az újraélesztést. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre a helyzet súlyossága miatt.
Egy szemtanú arról számolt be a Tényeknek: rémisztő volt látni a történteket. Ferenc elárulta: félt attól, hogy az egyik barátja került bajba, ám a végén kiderült, épp az ő egyik ismerőse volt az életmentő.
"A helyszínre azonnal a legközelebbi földi mentőegységünket és egy mentőhelikoptert is riasztottuk, miközben a tapasztalt mentésirányítónk a bejelentővel vonalban maradva, telefonon instruálta a légúti idegen test eltávolítását, ami sikerrel járt" - árulta el Drávavölgyi-Katz Judit, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, hozzátéve: amire a szakemberek kiértek a helyszínre, a bajba került munkás már stabil állapotban volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.