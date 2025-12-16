Tragikus baleset kora reggel: teherautó és kocsi karambolozott

Tragikus baleset történt kora reggel. Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze az 51-es főút 66-os kilométerszelvényénél, Szalkszentmárton térségében.

Több balesettel indult a reggel

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Az ütközés következtében a személyautó félig az árokba került. A szalksztentmártoni önkéntes tűzoltókat követően a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, áramtalanították a járműveket, kiemelték a személyautó vezetőjét.

Zajlik a baleset helyszínén a mentés

Az egységek és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak - írja a Katasztrófavédelem.

Árokba hajtott egy autó a 8-ason, Veszprémnél

Árokba hajtott egy gépkocsi a 8-as főút 46-os kilométerszelvényénél, Veszprém térségében. A vezető a veszprémi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Az egység megkezdte a műszaki mentési munkálatokat, az autó eltávolítását az árokból.

Mezőgazdasági épület ég Felsőmarácon

Egy kétszáz négyzetméteres, faszerkezetű mezőgazdasági épület ég teljes egészében Felsőmarácon, a Fő utcában. A körmendi és a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az épületben tartott állatokat ki tudták engedni az ott tartózkodók. Az egységek négy vízsugárral oltják a lángokat, amelyek lakóházakat is veszélyeztetnek. A helyszínre tartanak a zalaegerszegi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.







