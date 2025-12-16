Tragikus baleset kora reggel: teherautó és kocsi karambolozott

Tragikus baleset történt kora reggel. Egy teherautó és egy személyautó ütközött össze az 51-es főút 66-os kilométerszelvényénél, Szalkszentmárton térségében.
Az ütközés következtében a személyautó félig az árokba került. A szalksztentmártoni önkéntes tűzoltókat követően a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók is a helyszínre érkeztek, áramtalanították a járműveket, kiemelték a személyautó vezetőjét.
Az egységek és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoznak - írja a Katasztrófavédelem.
Árokba hajtott egy gépkocsi a 8-as főút 46-os kilométerszelvényénél, Veszprém térségében. A vezető a veszprémi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt el tudta hagyni a járművet. Az egység megkezdte a műszaki mentési munkálatokat, az autó eltávolítását az árokból.
Egy kétszáz négyzetméteres, faszerkezetű mezőgazdasági épület ég teljes egészében Felsőmarácon, a Fő utcában. A körmendi és a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az épületben tartott állatokat ki tudták engedni az ott tartózkodók. Az egységek négy vízsugárral oltják a lángokat, amelyek lakóházakat is veszélyeztetnek. A helyszínre tartanak a zalaegerszegi és a szombathelyi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.