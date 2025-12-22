Földnyelő csapott le, több hajót is elnyelt a hatalmas gödör

Eltűnt a víz, majd földnyelő keletkezett egy shropshire-i csatornában, ahonnan több hajót is ki kellett emelni.
Több mint 10 embert mentettek ki a csónakokból, miután hatalmas lyuk keletkezett egy Shropshire megyei csatornában. A helyszínre a régió tűzoltósága sietett.
A Whitchurch vegyipari negyedében történt összeomlást követően több keskeny csónak is a sárban hevert a csatorna azon szakaszán, ahonnan a víz teljesen eltűnt. A szolgálat közlése szerint három hajó akadt el a kialakulóban lévő, 43 x 43 méteres víznyelőben, amelyből a tisztek kimentették az embereket.
Áldozatokról nem érkezett jelentés, és a közelben tartózkodó érintettek már kaptak támogatást a hatóságoktól.
A lakosságot arra kérik, hogy kerüljék a környéket, és használjanak alternatív útvonalakat, amíg a hatóságok biztonságossá teszik a területet, és kiemelik az érintett hajókat a gödörből.
Megerősítjük, hogy feltehetően senki sem tartózkodott az érintett csatornahajókon, és sérülésről sem érkezett jelentés
- mondta Scott Hurford, a Shropshire-i Tűzoltóság és Mentőszolgálat területi vezetője - írja a The Independent.
