Saját kocsijában ülve fulladt meg a nyugdíjas Bugyinál - így történt a döbbenetes tragédia

Tűzoltók, mentősök és búvárok hada szállta meg vasárnap (augusztus 24.) délután Bugyi külterületét, miután egy Suzuki az út menti víztározóba hajtott. Úgy tudjuk, hogy a kocsi elmerült az erős sodrású és széles ürbőpusztai tározóban, és bár az autót vezető asszonynak még sikerült kimásznia a csatornába csúszott autóból, a vele utazó nyugdíjas férfi és a szintén velük autózó kutya a kocsi fogságába esett.
A baleset után azonnal riadóztatták a mentősöket és a tűzoltókat, akik búvárokkal érkeztek a helyszínre. Azonnal a roncshoz merültek, amelyben a végzetes csapdába esett férfi és a kutya ültek.
Lesodródott az útról és két méter mély víztározóba csúszott egy személygépkocsi vasárnap délután, Bugyi külterületén. Az autóban két ember és egy kutya utazott, közülük a sofőr el tudta hagyni a gépkocsit, az utastársa és az eb a roncsba rekedt és elmerült a vízben
- közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A kocsiért végül a búvárok mentek le, ők szabadították ki a férfit és a kutyát. Bár úgy tudjuk, hogy a mentősök mindent megtettek azért, hogy a férfit és a kutyát visszahozzák az életbe, sajnos ekkor már késő volt: mire kiemelték őket a roncsból, mind a ketten megfulladtak.
A dabasi hivatásos tűzoltók a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálatának segítségével, a roncsba rekedt embert és a kutyát kiemelték, a partra kivitték. A rendőrségi helyszínelést követően a tűzoltók csörlő és drótkötél segítségével a járművet az úttestre kivontatták
- tették hozzá.
Bér azt egyelőre nem tudni pontosan, hogyan is történt a baleset, de lapunk úgy értesült, hogy a kocsit az asszony vezette, aki éppen a csatorna partján akart megfordulni. A forduló közben megijedhetett és pániktól sújtva véletlenül a gázba taposhatott, így pedig egyenesen a csatornába hajtott az autóval. Bár jelenleg azt sem tudni pontosan, hogy a balesetben érintett autó kinek a tulajdonában állt, de a kocsira egy, a tanuló vezetőkre utaló T-betűt is ragasztottak - így nem kizárt, hogy a sofőr, maga volt a kezdő vezető. A rendőrség ezekben a pillanatokban is vizsgálja az eset körülményeit.
