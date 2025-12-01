Pánik a vasútállomásnál: hihetetlen, mire vetemedett a drogfüggő fiatal

Egy fiatalkorú tolvaj ellen indítottak eljárást, miután többször is lopott és erőszakot is alkalmazott.

Elkapták a fiatalkorú tolvajt Fotó: Zalai hírlap

A Budakörnyéki Járási Ügyészség szerint a fiú 2024 novemberében személygépkocsit próbált lopni. A fiatal a sülysápi vonatállomásnál álldogált, amikor egy közeli pizzéria alkalmazottja állította le az üzlet előtt járművét. Ekkor rohant oda a tolvaj, beült a volán mögé és megpróbálta ellopni.

A sértett azonnal rajtakapta, és belekapaszkodott az akkor már mozgásban lévő autóba. A fiatal ennek ellenére tovább vezette a járművet, amíg annak tulaja el nem engedte az ablakot. Az alkalmazott 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Mivel vezetői engedéllyel nem rendelkezett a tettes, amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, kiugrott az autóból és elszaladt. A rendőrök két nap alatt elfogták.

Nem először csinálta ezt a fiatalkorú tolvaj

Ekkor derült ki, hogy a fiatal 2023 és 2024 novembere között többször is lopást követett el, hogy megélhetőségét és drogfogyasztását fedezze.

A videó egy Sülysápról Budapest felé közlekedő vonaton készült, ahol gyors mozdulattal kikapta egy utas kezéből a telefont, majd elrohant, amint megállt a vonat.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő fiatalkorút több rendbeli lopás bűntette mellett rablás bűntettével és minősített közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja.

Az ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza.