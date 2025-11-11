Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Fegyveres rablás: véget ért a hajtóvadászat, elfogták a támadót

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 15:01 / FRISSÍTÉS: 2025. november 11. 15:17
A Bors információi szerint kedden napközben véget ért a hajtóvadászat, elfogták azt a 23 éves férfit, aki november 10-én hajnalban ámokfutásba kezdett. T. Ádám fegyverrel rabolt autókat. Több embert is azzal fenyegetett, hogy ha nem azt teszik, amit akar, lelövi őket. A rendőrség körözést adott ki a férfira, a hatóság emberei és civilek egyaránt keresték.
Mongyi Nikolett
A szerző cikkei

Ahogyan arról a Bors beszámolt, a 23 éves T. Ádám hétfőn hajnali 3 óra körül kezdte meg a száguldozását. Több embert fegyverrel fenyegetett, hogy elérje a célját. Végül egy Audi A5-öst sikerült megszereznie, amivel meglépett. Ám nem jutott túl messzire, ugyanis a mai napon elfogták a rendőrök. 

Fegyverrel lopott autókat
Ezt az Audit is fegyverrel rabolta el / Fotó: olvasói

Fegyverrel rabolt autókat

Ádám először egy üllői házhoz ment, ahonnan ellopott egy rendszám nélküli kocsit. Ebben időközben talált egy fegyvert is, amit magához vett. Másfél órán keresztül menekült a lopott autóval, de végül Pilisen balesetet szenvedett. Kiszállt a kocsiból, majd fegyverrel a kezében az útra kiállva megállított egy másik autót. Azt egy 63 év körüli férfi vezette, akire Ádám fegyvert fogott és utasította arra, hogy szálljon ki az autóból. Ezután hajtott Monorierdőre, ahol Sz. Andrásékhoz ment, a lakásán ütött rajta.

 

Én még éppen aludtam. Arra riadtam, hogy egy férfi ott áll a sötétben, fegyverrel a kezében. Azt mondta nekem, hogy ha nem adom oda a kocsikulcsot, akkor le fog lőni! 

- mondta korábban a lapunknak András. - Utána nagyon gyorsan történt minden. Lerohant az autóhoz, matatott a csomagtérnél, beszállt és elhajtott. Ismerem Ádámot, kiskorunk óta.  A legjobb barátom rokona.

András azonnal hívta a rendőrséget, bejelentette a kocsilopást és beszélt a fegyverről is. Ekkor derült ki, hogy a férfi nem az első áldozat, ugyanis Ádám órák óta menekül a lopott és rabolt autókkal.

Fegyverrel lopott autókat
Véget ért a hajsza. Elfogták a menekülő férfit / Fotó: police.hu

Megtudtam, hogy először egy idős férfit tartóztatott fel, azután jött ide, Monorierdőre. Az ismerősömékhez ment először. Kopogott, és ők egy kis idő után kijöttek megnézni, ki az. Látták nála a fegyvert, de végül ott nem történt semmi, csak ellopott egy biciklit. Azzal jött hozzám... Az autómmal elmenekült, majd megállt Vasad határában. Ott kiszúrták a kocsimat más sofőrök, akik le is fotózták. Végül azzal menekült el Ádám

- számolt be. 

A Bors információi szerint véget ért a hajsza, ugyanis T. Ádámot kedden napközben elfogta a rendőrség. A férfi ellen lopás és több rendbeli fegyveres rablás miatt indult eljárás.  

Egy pusztavacsi tanya udvarán, egy parkoló autóban fogták el a Pest vármegyei zsaruk Fotó: Facebook

 

