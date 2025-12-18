Most érkezett: Embert gázolt a vonat Győrben

Embert gázolt a vonat Győrben – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók segítenek átszállni az utasoknak a mentesítő járatra. A baleset miatt a jármű nem tud tovább haladni. A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják.

Embert gázolt a vonat Győrben

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Embert gázolt a vonat Győrben

Elgázolt egy embert a vonat Győrben, az Egressy Béni úti vasúti átjáróban.

A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni. A rajta utazó mintegy háromszázötven embernek a győri hivatásos tűzoltók segítenek átszállni az értük érkező mentesítő járatra.