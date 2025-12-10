Hamarosan szabadulhat a börtönből az egyik zuglói emberrabló

A zuglói emberrablás egyik vádlottját, a Fürge becenévre hallgató férfit több társával együtt elítélte a bíróság elsőfokon. Korábban a Borsnak a férfi ügyvédje elmondta, hogy Fürge elsőfokon 8 év fegyházat kapott, amit most a Fővárosi Ítélőtábla csökkentett.

Az emberrablásért elítélt banda tagjai lábbilincset viseltek a korábbi tárgyaláson. Fotó: Gáll Regina / Bors

Fürge büntetését a másodfokú bíróság 5 évre csökkentette.

Enzsöl Péter, a férfi ügyvédje a Borsnak elmondta, hogy Fürge két évnél többet töltött letartóztatásban és házi őrizetben. Ha megkapja a kedvezményeket, akkor néhány hónap múlva hazamehet.

Kegyetlen emberrablás Zuglóban

N. Zoltán, vagy ahogy az alvilágban ismerték, H. Dominik még korábban, a börtönben ismerkedett össze B. Györggyel. A barátságuk azonban végleg megromlott egy lopott Ford Mustang autó miatt. A bűnbanda azért neheztelt H. Dominikra, mert szerintük ő lopta el tőlük a nagy értékű autót. Ezért 2020-ban elrabolták a férfit, megverték majd váltságdíjat kértek érte.

A banda tagjai egy korábbi tárgyaláson. Fotó: Gáll Regina / Bors

Az eset után azonban nem csak a banda tagjait, hanem H. Dominikot is letartóztatták a bűncselekményei miatt. Az elrabolt és megvert férfi a börtönben felvette a kapcsolatot a támadóival. Azt ajánlotta nekik, hogy pénzért cserébe hajlandó visszavonni az ellenük tett vallomást. Azonban ez a terv kitudódott, ezért vesztegetés miatt is eljárást indítottak ellene. Ezt azonban már nem tudták lefolytatni, ugyanis időközben H. Dominik meghalt a börtönben.

A december 3-ai tárgyaláson több vádlott is sírva fakadt az utolsó szó jogán. Fürge akkor a tárgyalás szünetében a következőt mondta a Borsnak:

Igen, elsírtam magamat! Teljesen ártatlanul keveredtem ebbe az ügybe. Én csupán dolgoztam abban a műhelyben, ahova a sértettet a többi vádlott behurcolta. Hozzáteszem, mikor észrevettem, hogy súlyosak a sérülései, elláttam. Hogy miért nem hívtam hozzá mentőt? Na, ezt a meggondolatlanságomat bánom, de ő maga kérte. A sérülésekről azt mondta, hogy egy motorbalesetben szenvedte el azokat. Nem volt okom ebben kételkedni."



