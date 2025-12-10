Hamarosan szabadulhat a börtönből az egyik zuglói emberrabló

A zuglói emberrablás egyik vádlottját, a Fürge becenévre hallgató férfit több társával együtt elítélte a bíróság elsőfokon. Korábban a Borsnak a férfi ügyvédje elmondta, hogy Fürge elsőfokon 8 év fegyházat kapott, amit most a Fővárosi Ítélőtábla csökkentett.
Fürge büntetését a másodfokú bíróság 5 évre csökkentette.
Enzsöl Péter, a férfi ügyvédje a Borsnak elmondta, hogy Fürge két évnél többet töltött letartóztatásban és házi őrizetben. Ha megkapja a kedvezményeket, akkor néhány hónap múlva hazamehet.
N. Zoltán, vagy ahogy az alvilágban ismerték, H. Dominik még korábban, a börtönben ismerkedett össze B. Györggyel. A barátságuk azonban végleg megromlott egy lopott Ford Mustang autó miatt. A bűnbanda azért neheztelt H. Dominikra, mert szerintük ő lopta el tőlük a nagy értékű autót. Ezért 2020-ban elrabolták a férfit, megverték majd váltságdíjat kértek érte.
Az eset után azonban nem csak a banda tagjait, hanem H. Dominikot is letartóztatták a bűncselekményei miatt. Az elrabolt és megvert férfi a börtönben felvette a kapcsolatot a támadóival. Azt ajánlotta nekik, hogy pénzért cserébe hajlandó visszavonni az ellenük tett vallomást. Azonban ez a terv kitudódott, ezért vesztegetés miatt is eljárást indítottak ellene. Ezt azonban már nem tudták lefolytatni, ugyanis időközben H. Dominik meghalt a börtönben.
A december 3-ai tárgyaláson több vádlott is sírva fakadt az utolsó szó jogán. Fürge akkor a tárgyalás szünetében a következőt mondta a Borsnak:
Igen, elsírtam magamat! Teljesen ártatlanul keveredtem ebbe az ügybe. Én csupán dolgoztam abban a műhelyben, ahova a sértettet a többi vádlott behurcolta. Hozzáteszem, mikor észrevettem, hogy súlyosak a sérülései, elláttam. Hogy miért nem hívtam hozzá mentőt? Na, ezt a meggondolatlanságomat bánom, de ő maga kérte. A sérülésekről azt mondta, hogy egy motorbalesetben szenvedte el azokat. Nem volt okom ebben kételkedni."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.