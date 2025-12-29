Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Merre lehet? Napok óta nem találják az eltűnt, mezőkeresztesi fiút

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 12:35
Nagy erőkkel keresik a rendőrök. Az eltűnt fiút már napok óta nem találják.
Bors
Eljárást folytat a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság az eltűnt B. Róbert ügyében. A rendelkezésre álló információk szerint a 16 éves fiú december 21-én távozott mezőkeresztesi lakhelyéről ismeretlen helyre. A felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök az eltűnt fiút / Fotó: Gé / MW

Eltűnt egy 16 éves fiú Mezőkeresztesen

B. Róbert a személyleírás szerint 180 centiméter magas, sportos testalkatú, a haja szőkésbarna színű.  

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható fiú hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A fiú fényképét IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
