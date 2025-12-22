Iskolában látták utoljára: eltűnt Viktória, kétségbeesetten keresik a rendőrök

Eltűnt a 12 éves P. Viktória, akit utoljára az oktatási intézményében láttak.
A Karcagi Rendőrkapitányság 2025. december 19. óta keresi a gyermeket eltűnés miatt, a 16030-157/622/2025. körözési számon. A lányt legutóbb az iskolában látták, ahonnan ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.
P. Viktória 155 centiméter magas, normál testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete kabátot, kék farmernadrágot és fekete bakancsot viselt. Képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözését.
A rendőrség kéri, hogy aki a lány hollétével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600-as, a 06-80-555-111-es, illetve a 112-es telefonszámok valamelyikét.
