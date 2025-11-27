Most jött: nagy a baj, fogolyszökés miatt elfogatóparancsot adott ki a magyar rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt elfogatóparancsot adott ki Illés Jonatán Richárd ellen.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

Fotó: Gé / MW

A rendőrség rendelkezésre álló adatai alapján a 26 éves férfi 2025. november 26-án az esti órákban a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt VIII. kerületi lakásából ismeretlen helyre távozott. Illés Jonatán Richárd szökésekor fehér pólót és fekete válltáskát viselhetett.

A felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozó hatóság elrendelte körözését.

A körözött férfi fotóját IDE kattintva nézheted meg!