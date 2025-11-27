Most jött: nagy a baj, fogolyszökés miatt elfogatóparancsot adott ki a magyar rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság fogolyszökés miatt elfogatóparancsot adott ki Illés Jonatán Richárd ellen.
A rendőrség rendelkezésre álló adatai alapján a 26 éves férfi 2025. november 26-án az esti órákban a bűnügyi felügyelet helyéül kijelölt VIII. kerületi lakásából ismeretlen helyre távozott. Illés Jonatán Richárd szökésekor fehér pólót és fekete válltáskát viselhetett.
A felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre, ezért a nyomozó hatóság elrendelte körözését.
A körözött férfi fotóját IDE kattintva nézheted meg!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Illés Jonatán Richárd tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
