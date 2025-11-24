Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindenhol őt keresik: megszökött a hírhedt bűnöző, aki Slender Man miatt késelte meg barátnőjét

megszökött
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 07:33 / FRISSÍTÉS: 2025. november 24. 07:34
eltűntgyilkos
Barátnőjét próbálta meggyilkolni az erdőben. Bár őrizetbe helyezték, most megszökött a hírhedt bűnöző.
CJA
A szerző cikkei

Rendőrségi hajszát indítottak, miután megszökött a hírhedt bűnöző, aki barátnőjét késelte meg az erdőben, azt állítva, hogy Slender Man utasította erre.

Megszökött a hírhedt bűnöző, az egész ország őt keresi
Megszökött a hírhedt bűnöző, az egész ország őt keresi
Illusztráció: ChatGPT

Morgan Geysert őrizetbe helyezték, miután osztálytársára támadt, mondván, kedvezni próbál Slender Mannek. Emiatt 40 év elmegyógyintézeti kezelést szabtak ki rá.

Januárban döntött úgy a bíró, hogy a wisconsini pszichiátriát már maximálisan kihasználta, ezért csoportos otthonba helyezik.

A Madisoni Kroncke Drive környékén látták utoljára este 8 körül, azóta a rendőrség bejelentette, hogy a bűnöző megszökött.

Geyser tartózkodási helye ismeretlen, jelenleg szinte minden helyi rendőrségi és országos egység a keresésén dolgozik.

A lány és barátja, Anissa Weier 2014-ben támadtak rá osztálytársukra, Payton Leutnerre, 19 szúrt sebet ejtve rajta. A lányok ekkor 12 évesek voltak.

Amikor kihallgatták őket, azt állították, kedveskedni akartak a hírhedt Slender Man karakternek, akit fehér arcú, erdőben rejtőzködő, gyerekeket üldöző személynek írnak le.

A lányok ottalvós bulit szerveztek, majd a parkba mentek bújócskázni. Amikor egy fa mögött próbáltak a levelek alatt elbújni, rátámadtak egy konyhakéssel.

Leutnert ott hagyták az erdőben, de a lány egy hatórás műtét segítségével megmenekült - írja a Metro.

Évekkel tettei után megszökött a hírhedt bűnöző

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu