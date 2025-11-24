Rendőrségi hajszát indítottak, miután megszökött a hírhedt bűnöző, aki barátnőjét késelte meg az erdőben, azt állítva, hogy Slender Man utasította erre.
Morgan Geysert őrizetbe helyezték, miután osztálytársára támadt, mondván, kedvezni próbál Slender Mannek. Emiatt 40 év elmegyógyintézeti kezelést szabtak ki rá.
Januárban döntött úgy a bíró, hogy a wisconsini pszichiátriát már maximálisan kihasználta, ezért csoportos otthonba helyezik.
A Madisoni Kroncke Drive környékén látták utoljára este 8 körül, azóta a rendőrség bejelentette, hogy a bűnöző megszökött.
Geyser tartózkodási helye ismeretlen, jelenleg szinte minden helyi rendőrségi és országos egység a keresésén dolgozik.
A lány és barátja, Anissa Weier 2014-ben támadtak rá osztálytársukra, Payton Leutnerre, 19 szúrt sebet ejtve rajta. A lányok ekkor 12 évesek voltak.
Amikor kihallgatták őket, azt állították, kedveskedni akartak a hírhedt Slender Man karakternek, akit fehér arcú, erdőben rejtőzködő, gyerekeket üldöző személynek írnak le.
A lányok ottalvós bulit szerveztek, majd a parkba mentek bújócskázni. Amikor egy fa mögött próbáltak a levelek alatt elbújni, rátámadtak egy konyhakéssel.
Leutnert ott hagyták az erdőben, de a lány egy hatórás műtét segítségével megmenekült - írja a Metro.
