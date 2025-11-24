Rendőrségi hajszát indítottak, miután megszökött a hírhedt bűnöző, aki barátnőjét késelte meg az erdőben, azt állítva, hogy Slender Man utasította erre.

Megszökött a hírhedt bűnöző, az egész ország őt keresi

Illusztráció: ChatGPT

Morgan Geysert őrizetbe helyezték, miután osztálytársára támadt, mondván, kedvezni próbál Slender Mannek. Emiatt 40 év elmegyógyintézeti kezelést szabtak ki rá.

Januárban döntött úgy a bíró, hogy a wisconsini pszichiátriát már maximálisan kihasználta, ezért csoportos otthonba helyezik.

A Madisoni Kroncke Drive környékén látták utoljára este 8 körül, azóta a rendőrség bejelentette, hogy a bűnöző megszökött.

Geyser tartózkodási helye ismeretlen, jelenleg szinte minden helyi rendőrségi és országos egység a keresésén dolgozik.

A lány és barátja, Anissa Weier 2014-ben támadtak rá osztálytársukra, Payton Leutnerre, 19 szúrt sebet ejtve rajta. A lányok ekkor 12 évesek voltak.

Amikor kihallgatták őket, azt állították, kedveskedni akartak a hírhedt Slender Man karakternek, akit fehér arcú, erdőben rejtőzködő, gyerekeket üldöző személynek írnak le.

A lányok ottalvós bulit szerveztek, majd a parkba mentek bújócskázni. Amikor egy fa mögött próbáltak a levelek alatt elbújni, rátámadtak egy konyhakéssel.

Leutnert ott hagyták az erdőben, de a lány egy hatórás műtét segítségével megmenekült - írja a Metro.

