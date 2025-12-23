50 év börtönre ítélték a férfit, aki halálra késelt egy 7 éves gyermeket egy zágrábi általános iskolában

A vádlottat különösen súlyos emberölés, négy rendbeli emberölési kísérlet, valamint ötven esetben kiskorúak jogainak megsértése miatt mondták ki bűnösnek. A bíróság megállapította, hogy a támadás során több gyermeknek kellett végignéznie társai elleni erőszakos cselekményeket, ami súlyos lelki traumát okozott számukra - közölte a horvát média.
A támadásban egy gyermek életét vesztette, két alsótagozatos diák, egy 15 éves tanuló és egy 62 éves tanárnő pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Az elkövető a bűncselekmény után egy közeli egészségügyi intézménybe menekült, ahol önmagát is megsebesítette, a rendőrség azonban megakadályozta az öngyilkosságot.
Az ügyészség tájékoztatása szerint az eljárás során igazságügyi pszichiátriai szakértő megállapította, hogy a vádlott a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható volt, bár beszámítási képessége csökkent, de nem jelentős mértékben. Az elítélt a hatóságok előtt végig megtagadta a vallomástételt.
A nyomozás során lefoglalt számítógépes adatok alapján a hatóságok megállapították, hogy az elítélt korábban is érdeklődött iskolai támadások és tömeges erőszakcselekmények iránt, ugyanakkor a támadás konkrét indítéka továbbra sem ismert.
A per - a gyermekkorú sértettek védelme érdekében - zárt ajtók mögött zajlott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.