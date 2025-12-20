Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Borzasztó: egy nap alatt két exét gyilkolta meg egy nő

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 05:30
gyilkosságexférj
Egyikükkel fényes nappal végzett. Egy másik férjét is lelőtte, rá holtan találtak a rendőrök.

Lelőtte mindkét volt férjét egy floridai nő. Egyiküket fényes nappal lőtte le, majd elment egy étterembe, mintha mi sem történt volna.

Egyiküket fényes nappal lelőtte, majd elhajtott a helyszínről
Fotó: Pexels (illusztráció) 
Fotó: Pexels (illusztráció)

Lelőtte volt férjeit

A rendőrök letartóztatták Susan Avalont, miután lövöldözés miatt riasztották őket egy házhoz, ahol egy 54 éves férfit találtak lőtt sebekkel. A férfit kórházba szállították, ahol később meghalt, de halála előtt elmondta a nyomozóknak, hogy valaki kopogott az ajtaján, és amikor kinyitotta, rálőtt – valószínűleg a volt felesége volt. A lövéseket az áldozat lánya is hallotta, azonban ő sem látta, hogy kitől származhattak, csak egy ezüst színű Honda Odyssey-t látott elhajtani

Ennél már nem lehet pimaszabb

– mondta Rick Wells, Manatee megye seriffje. 

Ez egy nagyon aktív környék. Szerda délután 3 óra van. A gyerekek hazajönnek az iskolából. El lehet képzelni, hogy milyen nagy a nyüzsgés. Úgy tűnt, hogy őt ez nem érdekli.

Wells elmondta, hogy Avalon és az áldozat 11 éve elváltak, és a nő több ezer dollár gyerektartással tartozott neki. Egy ezüst Honda Odyssey-t vezet. Wells elmondta, hogy a helyettesek a közeli Panera Breadbe mentek, és látták, hogy Avalon ételt vesz és elmenekül. 

„Melyikről?”

A nyomozók megszerezték a rendszámát, és követték a gyanúsítottat. Amikor megérkeztek a házához, Wells szerint látták, hogy fehérítővel és rongyokkal kezdte letörölni a furgonját. A rendőrök közölték, hogy az exférjéről szeretnének vele beszélgetni, mire a gyanúsított annyit kérdezett: „Melyikről?” A rendőrök csak egyről, a lelőtt áldozatról tudtak. A férfi megnevezése után a nő elmondta, hogy exe gyermekbántalmazó, és hogy molesztálta. A beszélgetés során a nyomozók igyekeztek kideríteni, hogy miről is beszél. 

Végül felvették a kapcsolatot a Tampa-i Rendőrséggel, akik járőröket küldtek ki a másik exférj otthonába. A férfi nem nyitott ajtót, és a hátsó ajtó is megrongálódott. Ekkor a rendőrök megtalálták a férfi holttestét. A nyomozók úgy vélik, hogy Avalon először Tampában megölte a férfit, majd elment a Panera étterembe, elvette az ételt, és elment a másik férfi otthonába. A Manatee megyei hatóságok gyilkossággal vádolták meg, és Wells szerint Tampában is vádat emelnek ellene - olvasható a Crime Online cikkében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
