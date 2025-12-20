Borzasztó: egy nap alatt két exét gyilkolta meg egy nő

Lelőtte mindkét volt férjét egy floridai nő. Egyiküket fényes nappal lőtte le, majd elment egy étterembe, mintha mi sem történt volna.

Egyiküket fényes nappal lelőtte, majd elhajtott a helyszínről

Fotó: Pexels (illusztráció)

Lelőtte volt férjeit

A rendőrök letartóztatták Susan Avalont, miután lövöldözés miatt riasztották őket egy házhoz, ahol egy 54 éves férfit találtak lőtt sebekkel. A férfit kórházba szállították, ahol később meghalt, de halála előtt elmondta a nyomozóknak, hogy valaki kopogott az ajtaján, és amikor kinyitotta, rálőtt – valószínűleg a volt felesége volt. A lövéseket az áldozat lánya is hallotta, azonban ő sem látta, hogy kitől származhattak, csak egy ezüst színű Honda Odyssey-t látott elhajtani.

Ennél már nem lehet pimaszabb

– mondta Rick Wells, Manatee megye seriffje.

Ez egy nagyon aktív környék. Szerda délután 3 óra van. A gyerekek hazajönnek az iskolából. El lehet képzelni, hogy milyen nagy a nyüzsgés. Úgy tűnt, hogy őt ez nem érdekli.

Wells elmondta, hogy Avalon és az áldozat 11 éve elváltak, és a nő több ezer dollár gyerektartással tartozott neki. Egy ezüst Honda Odyssey-t vezet. Wells elmondta, hogy a helyettesek a közeli Panera Breadbe mentek, és látták, hogy Avalon ételt vesz és elmenekül.

„Melyikről?”

A nyomozók megszerezték a rendszámát, és követték a gyanúsítottat. Amikor megérkeztek a házához, Wells szerint látták, hogy fehérítővel és rongyokkal kezdte letörölni a furgonját. A rendőrök közölték, hogy az exférjéről szeretnének vele beszélgetni, mire a gyanúsított annyit kérdezett: „Melyikről?” A rendőrök csak egyről, a lelőtt áldozatról tudtak. A férfi megnevezése után a nő elmondta, hogy exe gyermekbántalmazó, és hogy molesztálta. A beszélgetés során a nyomozók igyekeztek kideríteni, hogy miről is beszél.

Végül felvették a kapcsolatot a Tampa-i Rendőrséggel, akik járőröket küldtek ki a másik exférj otthonába. A férfi nem nyitott ajtót, és a hátsó ajtó is megrongálódott. Ekkor a rendőrök megtalálták a férfi holttestét. A nyomozók úgy vélik, hogy Avalon először Tampában megölte a férfit, majd elment a Panera étterembe, elvette az ételt, és elment a másik férfi otthonába. A Manatee megyei hatóságok gyilkossággal vádolták meg, és Wells szerint Tampában is vádat emelnek ellene - olvasható a Crime Online cikkében.