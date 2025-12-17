Drogos ámokfutó okozta egy 18 éves fiú halálát, most megszólalt az édesanya

Korábban beszámoltunk már róla, hogy halálos baleset történt Tatabányán 2025 januárjában. Egy zsámbéki édesanyának a fia is életét vesztette egy drogos ámokfutó miatt.

Drogos ámokfutó végzett a 18 éves fiúval

Illusztráció: zignal_88 / Shutterstock

Drogos ámokfutó végzett fiával, édesanyja üzent a baleset okozóinak

Bedrogozott autós ölte meg egy édesanya 18 éves fiát januárban. A balesetben hárman is meghaltak, köztük egy háromgyermekes édesapa és egy 22 éves fiatal. A sofőr ezzel szemben karcolásokkal megúszta tettét, most bűnhődnie kell.

Az egyetlen gyermekét gyászoló nő most mások figyelmét próbálja felhívni tragédiáján keresztül.

Én sokkot kaptam akkor

- nyilatkozta Erzsébet a Tények riporterének.

Az édesanya teljesen összeomlott a szörnyű hírre, miszerint fia baleset áldozata lett, majd a kórházban meghalt. Erzsébet azért osztja meg érzéseit, mert szerinte még mindig tabu téma beszélni ezekről a mély dolgokról.

Most az a cél, hogy reggeltől estig túléljek

- árulta el az édesanya, aki alig bírt reggelente felkelni, el sem tudott búcsúzni gyermekétől. Bár szerette volna látni fia arcát, de nem javasolták neki, mivel akkor nem tudta volna kitörölni a fejéből a szörnyű képet.

„Azt mondták, hogy akkor soha nem fogom tudni kitörölni azt a látványt.”

A zsámbéki fiú néptáncolt és egyetemre akart menni, ehelyett egy olyan férfi vette el tőle az életét, akinek a balesetkor háromféle drog volt a szervezetében.

A sofőr, aki a megengedett sebességet is átlépte, nem vallja bűnösnek magát, bocsánatot sosem kért, csak pénzt ajánlott a családoknak a temetésre, amit nem fogadtak el az elhunytak szerettei.

Erzsébet fontosnak találta, hogy üzenjen minden drogfogyasztónak és drogkereskedőnek:

Azt szeretném üzenni, hogy gyújtson egy gyertyát karácsonykor az ártatlan emberekért, akik azért halnak meg, mert valaki drogozik vagy drogot terjeszt.

Hozzátette, hogy szeretné, ha elgondolkodnának rajta, vajon jó úton járnak-e. Erzsébetet az ügyvédje mindenben támogatja. Az előkészítő ülésen az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit beismerés esetén ítélje kilenc év börtönbüntetésre.