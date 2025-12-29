Szívszaggató tragédia: tizenéves testvérpár vesztette életét, miután beszakadt alattuk a jég

Borzasztó tragédiáról érkezett hír Romániából: egy tizenéves testvérpár, egy 12 éves fiú és 14 éves nővére vesztette életét egy gátnál, miután szombat este beszakadt alattuk a jég. A helyszínt tűzoltók és vízimentők lepték el.

Tragédia: tizenéves testvérpár vesztette életét, miután beszakadt alattuk a jég / Fotó: Tények

A tragédia az egész családot megrázta

A Tények beszámolója szerint a gyermekek nagypapája sokkot kapott, amikor megtudta, mi történt: a férfi úgy nyilatkozott, hogy az unokái nagyon jó, kedves, tisztelettudó gyermekek voltak.

A gyerekek a testvéreikkel játszani indultak: azt hitték, a jég elég vastag és megtartja őket, ezért rámentek csúszkálni. A kisfiú alatt azonban játék közben beszakadt a jég, majd a vízbe zuhant. A nővére ezután gondolkodás nélkül utána ugrott, hogy kimentse, ám ő is eltűnt a vízben. A megye képviselője elmondta, a másik két gyermek ekkor a legközelebbi faluba futott, a segítség azonban már későn érkezett.

Mikor az édesapa megtudta, mi történt, azonnal a helyszínre rohant és kétségbeesésében a gyerekei után ugrott, de már ő sem tudott segíteni. Az apát végül a helyszínen lévők húzták ki a jeges vízből: a férfit életveszélyes állapotban, kritikusan kihűlve vitték kórházba a mentők. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított, mialatt a falu gyűjtést szervez a család számára, hogy el tudják temetni a testvérpárt.