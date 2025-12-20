Durva baleset történt az M5-ösön, óriási a káosz

Szombaton két autó ütközött össze az M5-ös autópályán, a Szeged felé vezető oldalon - a 131-es kilométernél – közölte a katasztrófavédelem. A karambol miatt az érintett szakaszon fennakadásokra kell számítani.
Két személykocsi hajtott egymásba az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Csengelénél.
Mindkét járműben ketten ültek. A 313-es kilométernél történt balesethez a kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak.
A karambol miatt az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.
