Durva baleset történt az M5-ösön, óriási a káosz

Szombaton két autó ütközött össze az M5-ös autópályán, a Szeged felé vezető oldalon - a 131-es kilométernél – közölte a katasztrófavédelem. A karambol miatt az érintett szakaszon fennakadásokra kell számítani.

Karambol volt az M5-ös autópályán (Képünk illusztráció) Fotó: FERENC DONKA / AFP

Karambol történt az M5-ös autópályán

Két személykocsi hajtott egymásba az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Csengelénél.

Mindkét járműben ketten ültek. A 313-es kilométernél történt balesethez a kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak.