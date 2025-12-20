Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Teofil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Durva baleset történt az M5-ösön, óriási a káosz

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 21:40
M5-ösM5-ös autópálya
Az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.

Szombaton két autó ütközött össze az M5-ös autópályán, a Szeged felé vezető oldalon - a 131-es kilométernél – közölte a katasztrófavédelem. A karambol miatt az érintett szakaszon fennakadásokra kell számítani.

Karambol volt az M5-ös autópályán
Karambol volt az M5-ös autópályán (Képünk illusztráció) Fotó: FERENC DONKA / AFP

Karambol történt az M5-ös autópályán

Két személykocsi hajtott egymásba az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Csengelénél.

Mindkét járműben ketten ültek. A 313-es kilométernél történt balesethez a kisteleki hivatásos tűzoltók vonultak.

A karambol miatt az érintett szakaszon fennakadásra kell számítani.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu