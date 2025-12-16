Lebukott a drogos tanár, vezetés közben kapták el

Egy iskolai tanársegéd kokaint, kannabiszt és alkoholt is fogyasztott, úgy vezetett, kevesebb, mint két órával azután, hogy befejezte a munkáját. A drogos tanár az autójában bukott le.

A drogos tanárt kiszagolták a rendőrök / Illusztráció: Pexels

Kiszagolták a rendőrök a drogos tanársegédet

Jssica Pictont 16 óra 45 perckor állították meg a rendőrök az út szélén, mert erős kannabisz szag áradt az autójából. A walesi Education Workforce Council to practice bizottság szerint a nő a szokásos módon 15 óra 10 perckor távozott a swanseai Clase Primary iskolából.

A másodszintű tanársegédet, aki veszélyeztetett, speciális tanulási igényű gyerekekkel dolgozott, alkohol- és drogtesztnek vetették alá. Alkohol, kokain és kannabisz nyomait mutatták ki. Jessicát letartóztatták és vádat emeltek ellene, majd később elítéltél kábítószer és alkohol hatása alatt történő vezetésért, miután a rendőrség 2023. december 11-én megállította.

A bíróság kijárási tilalmat és nyomkövetőt szabott ki rá, 17 hónapig eltiltották a járművezetéstől, közmunka várt rá, miután 2024. június 14-én bűnösnek vallotta magát. Rehabilitációs tevékenységeken is részt kell vennie a nőnek.

Sharon Hope az iskola korábbi igazgatója elmondta, hogy felvette a hatóság vele a kapcsolatot és tájékoztatták Jessica letartóztatásáról. A nő letartóztása után néhány napig nem dolgozott, majd visszatért, mire az igazgató számon kérte.

Nem volt bizonyíték arra, hogy ittas lett volna a munkahelyén, de olyan rövid idő telt el, hogy lehetséges, hogy drogok hatása alatt dolgozott

- idézi az igazgató szavait a Mirror.

Jessica az igazgatónak azt állította, a testvére drogozott az autójában, azért állították meg a rendőrök. Végezetül a nőt felfüggesztették, mert nem tudni, kábítószerezett-e a munkahelyén is.

Kollégái szerették a tanársegédet, aki 2012-ben kezdte meg pályafutását az iskolában. Letartóztatását nem fedte fel, míg az igazgató rá nem kérdezett és hazudott az eset körülményeiről is neki. A bizottság úgy ítélte meg, hogy cselekedetei tisztességtelenek voltak, elfogadhatatlan szakmai magatartásnak minősültek. Nem dőlt még el az iskolában folytatott jövője.