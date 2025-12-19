Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Drogfogyasztó fiatalokat fogott el a rendőrség, a viselkedésük buktatta le őket

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 20:40 / FRISSÍTÉS: 2025. december 19. 20:41
Egy 19 és egy 20 éves fiatal viselkedett gyanúsan, ez kelltette fel a rendőrök érdeklődését. A drogfogyasztók mindent bevallottak a rendőröknek.

Drogfogyasztó fiatalokat fogtak az érdi rendőrök. A két fiatal a viselkedésével hívta fel magára a figyelmet.

Drogfogyasztó fiatalokat kaptak el az érdi rendőrök
Illusztráció: Bors

Drogfogyasztókat fogott a rendőrség

Két gyanús fiatalra lettek figyelmesek a százhalombattai rendőrök. A két fiatal viselkedése azonnal megváltozott, ahogy a rendőrök közeledtek feléjük, majd az egyikük egy átlátszó zacskót dobott a földre. Mint kiderült az elhajított zacskóban 18 darab Canapuff nevű akkumulátoros e-cigaretta-tartozék volt. 

A police.hu tájékoztatása szerint az egyik gyanúsított, a 20 éves Sz. Máté hátizsákjából előkerült egy fehér boríték, amelyben egy elektromos cigaretta volt, ugyanolyan, mint az eldobott csomagban lévők. A gyanúsítottnál még egy ismeretlen folyadékot is találtak. Sz. Máté bevallotta, hogy korábban használt marihuánát, illetve azt is elárulta a rendőröknek, hogy az e-cigarettában található folyadék tartalmaz kábítószert, amelyet szintén igénybe vett.  

A másik fiatal, K. Máté alsóneműjéből került elő egy “CUBA” feliratú parfümösdoboz, ebben zöld színű kábítószergyanús anyag, kettő növényi gumó, valamint egy dohányőrlő is megtalálható volt. K. Máté a rendőröknek bevallotta, hogy órákkal korábban ő is fogyasztott marihuánát.

A rendőrök mindkét fiatalt előállították a kapitányságra, a droggyorstesztjük pozitív lett. Az Érdi Rendőrkapitányság kábítószer birtoklása miatt folytatja az eljárást a szabadlábon védekező gyanúsítottak ellen - olvasható a Police.hu közleményében

 

