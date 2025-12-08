Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Bedrogozva akarta megölni szüleit a férfi, borzasztó részletek láttak napvilágot

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 11:52
A rendőrség lépett. Mint kiderült, a drogos férfi folyamatosan zsarolta a szüleit.
Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség az ellen a férfi ellen, aki pénzért zsarolta a szüleit,  bedrogozva bántalmazta őket, sőt a megölésükkel is fenyegetőzött.

A drogos erőszaktevő esetében indítványozták a börtönbüntetést 
Fotó: Thawornnurak /  Shutterstock 


A fiatalember nem akart dolgozni, és bár a szülei próbálták anyagilag támogatni, azonban a férfinak a drog miatt egyre több pénzre volt szüksége. Az elvonási tünetei során több alkalommal is bántalmazta és fenyegette a szüleit.

Durva erőszakba torkollott a drogos férfi ámokfutása

2024. november 13-án rátámadt az apjára, akit ököllel többször is megütött, majd a földön fekvő férfit meg is rugdosta. Az édesapa életveszélyes állapotban került kórházba. A főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmény elkövetése miatt vádolta meg a letartóztatásban lévő férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék vele szemben börtönbüntetést szabjon ki, továbbá tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától –  írja a Kisalföld.

 

