Bedrogozva akarta megölni szüleit a férfi, borzasztó részletek láttak napvilágot

Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség az ellen a férfi ellen, aki pénzért zsarolta a szüleit, bedrogozva bántalmazta őket, sőt a megölésükkel is fenyegetőzött.

A drogos erőszaktevő esetében indítványozták a börtönbüntetést

Fotó: Thawornnurak / Shutterstock



A fiatalember nem akart dolgozni, és bár a szülei próbálták anyagilag támogatni, azonban a férfinak a drog miatt egyre több pénzre volt szüksége. Az elvonási tünetei során több alkalommal is bántalmazta és fenyegette a szüleit.

Durva erőszakba torkollott a drogos férfi ámokfutása

2024. november 13-án rátámadt az apjára, akit ököllel többször is megütött, majd a földön fekvő férfit meg is rugdosta. Az édesapa életveszélyes állapotban került kórházba. A főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmény elkövetése miatt vádolta meg a letartóztatásban lévő férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Törvényszék vele szemben börtönbüntetést szabjon ki, továbbá tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától – írja a Kisalföld.