Miskolci díler kezén kattant a bilincs: milliókért volt nála a gyilkos szerből

Dílerkézen csattant a bilincs Miskolcon: egy 24 éves férfit vettek őrizetbe. A férfinél a kábítószer mellett elfbart is találtak.
A Miskolci Rendőrkapitányság nyomozást folytat egy 24 éves helyi férfivel szemben kábítószer-kereskedelem miatt. A miskolci rendőrség a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztállyal közösen fogták el a gyanúsítottat, aki előállítása után ki is hallgattak.
A rajtaütés három helyszínen zajlott Miskolcon belül, és az akció során mintegy 184 gramm kristály kábítószert (melynek piaci értéke 3 millió forint), 5 millió forint készpénzt, mérleget, mobiltelefonokat és egy autót is lefoglaltak. Mindezek mellett nagy mennyiségű elfbart is talált a rendőrség, ezeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) foglalta le. A gyanúsított férfit a Miskolci Rendőrkapitányság őrizetbe vette, letartóztatását a bíróság elrendelte.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón - olvasható a Police.hu-n.
