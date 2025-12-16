Miskolci díler kezén kattant a bilincs: milliókért volt nála a gyilkos szerből

Dílerkézen csattant a bilincs Miskolcon: egy 24 éves férfit vettek őrizetbe. A férfinél a kábítószer mellett elfbart is találtak.

A bíróság elrendelte a díler letartóztatását

Fotó: rawpixel.com

Ismét dílert fogtak a rendőrök

A Miskolci Rendőrkapitányság nyomozást folytat egy 24 éves helyi férfivel szemben kábítószer-kereskedelem miatt. A miskolci rendőrség a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztállyal közösen fogták el a gyanúsítottat, aki előállítása után ki is hallgattak.

A rajtaütés három helyszínen zajlott Miskolcon belül, és az akció során mintegy 184 gramm kristály kábítószert (melynek piaci értéke 3 millió forint), 5 millió forint készpénzt, mérleget, mobiltelefonokat és egy autót is lefoglaltak. Mindezek mellett nagy mennyiségű elfbart is talált a rendőrség, ezeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) foglalta le. A gyanúsított férfit a Miskolci Rendőrkapitányság őrizetbe vette, letartóztatását a bíróság elrendelte.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!