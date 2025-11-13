Halálra késelte szomszédját egy férfi Budapesten a cigifüst miatt

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 71 éves férfi ellen, aki halálra késelte szomszédját egy XIII. kerületi társasházban. A férfi jelenleg letartóztatásban van, a vád szerint emberölés bűntettét követte el.

Leszoknál a cigiről? – Pszichológus segít, hogy sikerrel járj

Fotó: Bokeh Blur Background / Shutterstock

A vádirat szerint az eset 2024. július 9-én történt. A vádlott italozott és dohányzott a lakásában, amikor élettársa kinyitotta az ajtót, hogy a füst elszálljon. A sértett férfi a lépcsőházban szóvá tette a kiáramló dohányfüstöt, ami szóváltáshoz vezetett a vádlottal. A vita rövid időre megszakadt, de a sértett később visszatért, és újra összetűzésbe került az élettárssal, majd a vádlottal is.

A dulakodás közben a vádlott elővett egy kést, és több helyen megszúrta a sértettet, többek között a nyakán és a mellkasán. Az áldozat a helyszínen életét vesztette, a mentők már nem tudták megmenteni.