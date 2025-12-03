Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Holnap betonoznék, de nincs elég ember…” – hívta egy férfi a 112-t, a rendőrség válasza nem maradt el

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 09:27
A segélyvonal munkatársai már sok mindennel találkozhattak a munkájuk során, azonban még így is meg tudják őket lepni.
Legutóbb például egy férfi azért tárcsázta szórakozásból a 112-t, hogy a holnapi betonozásához kérjen segítséget. 

Holnap betonoznék, és nincs elég ember… 

- mondta a férfi. 

A megdöbbentő felvételt a rendőrség osztotta meg figyelemfelhívásként. Az eset sajnos nem egyedi, rendszeresen érkeznek, hasonló indokolatlan hívások, amelyek különösen veszélyesek, mert feleslegesen kötik le a segélyhívók vonalait.

Bár csökken az ilyen hívások száma, még mindig bőven akad belőlük. Aki visszaél a segélyhívóval, súlyos bírságra számíthat - írja a Tények

