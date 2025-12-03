„Holnap betonoznék, de nincs elég ember…” – hívta egy férfi a 112-t, a rendőrség válasza nem maradt el

Legutóbb például egy férfi azért tárcsázta szórakozásból a 112-t, hogy a holnapi betonozásához kérjen segítséget.
Holnap betonoznék, és nincs elég ember…
- mondta a férfi.
A megdöbbentő felvételt a rendőrség osztotta meg figyelemfelhívásként. Az eset sajnos nem egyedi, rendszeresen érkeznek, hasonló indokolatlan hívások, amelyek különösen veszélyesek, mert feleslegesen kötik le a segélyhívók vonalait.
Bár csökken az ilyen hívások száma, még mindig bőven akad belőlük. Aki visszaél a segélyhívóval, súlyos bírságra számíthat - írja a Tények.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.