Baseballütőkkel és fegyverrel „rendezték” a vitát – négy testvért vettek őrizetbe Karcagon

Erőszakos összetűzésbe torkollott egy családi konfliktus rendezése Karcagon, amikor négy testvér fegyverekkel és baseballütőkkel jelent meg haragosaik otthonánál.

Baseballütővel támadtak egymásnak Fotó: Zalai hírlap

Nem jött be a baseballütős konfliktusrendezés

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a testvérek december 26-án délután érkeztek egy helyi ingatlanhoz, ahol egy korábbi nézeteltérés miatt akartak „számot kérni” a másik családon. A járműből kiszállva baseballütőket, valamint egy gumilövedékes pisztolyt vettek magukhoz, majd felszólították az ott tartózkodó személyt, hogy jöjjön ki az udvarra.

Elsőként az érintett férfi szülei léptek ki az ingatlanból, majd később a fiuk is megjelent. Ezt követően a négy férfi benyomult az udvarra, és több lövést adtak le a fiatalember irányába, amelyek közül az egyik a vállát érte. Amikor az édesanya fia védelmére kelt, baseballütővel bántalmazták - írja a police.hu.

Az anya és fia is könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belül gyógyulnak.

A bejelentést követően a karcagi rendőrök rövid időn belül elfogták a 26, 30, 31 és 35 éves testvért, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. A nyomozók mind a négy férfit felfegyverkezve, csoportosan, erőszakkal elkövetett magánlaksértés bűntettével, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsították meg.