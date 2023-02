Szívszorító látvány a Harminckettesek terén: emlékhelyet állítottak a villamosmegállóban meghalt Boginak

Itt a villamosmegállóban várta a villamost, teljesen védett helyen. Pillanatok műve lehetett az egész történet, mert ahogy a képeken is láttuk, nagyon nem lehetett erre felkészülni. (…) Nagyon életvidám lány volt. Nagyon szerette az életet. Egyetemre járt, itt Budapesten. Most lett volna a diploma munkája, június-júliusban. Nekem még olyan, mintha itt lenne valahol. Vagy teljesen mindegy, egy másik városban. Tehát az, hogy ő nincs most már közöttünk, ez még, ez még, ez még nem...