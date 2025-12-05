Teljes a káosz Budapesten: nem jár a 4-es és a 6-os villamos

Villamos és személyautó ütközött össze Budapest nyolcadik kerületében, a József körút és a Baross utca kereszteződésénél. A baleset miatt mindkét villamossínen áll a forgalom. A jármű utasát a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki.

A 4-es és a 6-os villamos helyett a Corvin-negyed M és a Blaha Lujza tér M között pótlóbusz jár. A tűzoltók már a baleset helyszínén vannak.

A BKK is a villamosbalesetre figyelmeztet

Facebook-bejegyzésük szerint helyszínelnek a József körúton a Baross utcánál. A 4-es és a 6-os villamos helyett a Corvin-negyed M és a Blaha Lujza tér M között pótlóbusz közlekedik. Az M2-es és az M3-as metró igénybevételét ajánlják.