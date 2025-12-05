Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes a káosz Budapesten: nem jár a 4-es és a 6-os villamos

villamosbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 14:16
Budapest4-es 6-os villamos
Egy szakaszon pótlóbusz közlekedik. Villamosbalesetnél mentenek.
Bors
A szerző cikkei

Villamos és személyautó ütközött össze Budapest nyolcadik kerületében, a József körút és a Baross utca kereszteződésénél. A baleset miatt mindkét villamossínen áll a forgalom. A jármű utasát a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki.

A 4-es és a 6-os villamos helyett a Corvin-negyed M és a Blaha Lujza tér M között pótlóbusz jár. A tűzoltók már a baleset helyszínén vannak.
A 4-es és a 6-os villamos helyett a Corvin-negyed M és a Blaha Lujza tér M között pótlóbusz jár. A tűzoltók már a baleset helyszínén vannak.
Fotó: MW (illusztráció)


A BKK is a villamosbalesetre figyelmeztet

Facebook-bejegyzésük szerint helyszínelnek a József körúton a Baross utcánál. A 4-es és a 6-os villamos helyett a Corvin-negyed M és a Blaha Lujza tér M között pótlóbusz közlekedik. Az M2-es és az M3-as metró igénybevételét ajánlják.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu