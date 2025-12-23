KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szívet tépő fájdalom: meghalt egy 2 éves kisfiú az autópályán, miután a lerobbant kocsijukba hajtott egy autó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 12:32
Egy kisgyermek tragikus módon életét vesztette egy közlekedési balesetben az A1-es autópályán, alig néhány nappal karácsony előtt.
N.T.
A szerző cikkei

A kétéves londoni kisfiú egy Toyota Aurisban utazott, amely Cambridgeshire északi irányú útszakaszán, egy forgalmi sávban lerobbant, amikor szombaton este egy Volkswagen Touran beleütközött, nem messze a Stibbington csomóponttól.

Egy kisgyermek tragikus módon életét vesztette egy közlekedési balesetben  Fotó: freepik.com

A Toyotában utazó további öt személy súlyos sérüléseket szenvedett, és a Peterborough Városi Kórházba szállították őket. A Volkswagen 64 éves, peterborough-i sofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet – számolt be róla a Cambridgeshire Live. A férfit letartóztatták halálos kimenetelű, veszélyes vezetés gyanújával, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték 2026. március 20-ig.

David McIlwhan őrmester így nyilatkozott:

Gondolataink a kisgyermek szüleivel és családjával vannak, aki tragikus módon életét vesztette ebben a balesetben. A családot jelenleg erre kiképzett családtámogató tisztek segítik. Arra kérem azokat, akik látták az ütközést, vagy fedélzeti kamera felvétellel rendelkeznek, de nem tudtak megállni a helyszínen, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot

– írja a Mirror

