Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális karambol: három autó ütközött Magyarországon, hatalmas a baj

ütközés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 14:35
autókkarambol
Kemény ütközés. Egymásnak hajtottak az autók.

Közlekedési baleset történt hétfő délután Vas vármegyében: Balogunyom belterületén, a 86-os főúton három személygépkocsi ütközött össze.

Autó
Az autókban utazó emberekről egyelőre nincs tájékoztatás Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Három autó ütközött

Az VAOL tájékoztatása szerint a baleset a 72-es kilométernél történt. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán, váltakozó irányban halad, a közlekedőknek torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A baleset körülményeiről, illetve az esetleges sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Ahogy korábban írtunk róla, nem ez volt az egyetlen közlekedési baleset a napokban. Korábban Ajka és Noszlop között történt halálos karambol, amikor egy nagy sebességgel haladó sportautó egy öttagú család járművének ütközött. A balesetben egy 43 éves, háromgyermekes édesapa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban életét vesztette.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu