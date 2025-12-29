Brutális karambol: három autó ütközött Magyarországon, hatalmas a baj

Közlekedési baleset történt hétfő délután Vas vármegyében: Balogunyom belterületén, a 86-os főúton három személygépkocsi ütközött össze.
Az VAOL tájékoztatása szerint a baleset a 72-es kilométernél történt. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán, váltakozó irányban halad, a közlekedőknek torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A baleset körülményeiről, illetve az esetleges sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.
Ahogy korábban írtunk róla, nem ez volt az egyetlen közlekedési baleset a napokban. Korábban Ajka és Noszlop között történt halálos karambol, amikor egy nagy sebességgel haladó sportautó egy öttagú család járművének ütközött. A balesetben egy 43 éves, háromgyermekes édesapa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban életét vesztette.
