Rohant a mentő a baleset helyszínére: felborult egy kamion a főúton

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 21:25
kamionos balesetmentő
A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani.

Balogunyom határában, a 86-os főút 71-es és 72-es kilométere között letért az útról és az oldalára borult egy gyorspostai küldeményeket szállító kamion. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani.

A baleset helyszínére mentő is érkezett.
A baleset helyszínére mentő is érkezett. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook

Kamion-balesethez rohant a mentő

A járműben két ember utazott, hozzájuk mentősök érkezetek a helyszínre. A mentésben a szombathelyi hivatásos és a jáki önkéntes tűzoltók, valamint a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is részt vesz. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

