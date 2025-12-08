Rendkívüli bejelentés: minden mentő az áruházhoz rohant, egy férfi akart leugrani

Vasárnap este minden mentőegységet egy kassai áruházhoz riasztottak. A segélyhívón egy férfiról érkezett bejelentés, akinek az "élete és egészsége súlyosan veszélyben lehetett" – tájékoztatott a kassai kerületi rendőrség a közösségi oldalán.

A rendőrök órákon át győzködték a férfit az áruháznál

Illusztráció: Zalai hírlap



A TV JOJ információi szerint egy férfi egy étterem erkélyén keresztül mászott ki az adminisztrációs részleg párkányára, ahol azzal fenyegetőzött, hogy leveti magát. A rendőrség szerint a helyszínen azonnal meg kellett tenni minden lépést a férfi megmentése érdekében, egyúttal gondoskodni kellett a közbiztonságról és arról, hogy illetéktelen személyek ne kerülhessenek a közelébe.

Az áruháznál mindent megtettek a rendőrök

A rendőrök érkezésük után azonnal felvették a kapcsolatot a férfival, és folyamatosan kommunikáltak vele.

Végig rendkívül óvatosan és professzionálisan jártak el, hogy ne keltsenek benne félelmet vagy bizonytalanságot, amelyek meggondolatlan cselekedethez vezethettek volna. Néhány órányi beszélgetés után a férfi megértette, hogy segíteni akarunk neki, és nem teszünk semmit, ami árthatna neki

– közölte a rendőrség.

A férfit ezt követően, rendőri kíséret mellett, átadták a gyorsmentő személyzetének, majd a kassai kórházba szállították. Az eset érzékenysége miatt a rendőrség nem ad ki további információkat - írja a Paraméter.