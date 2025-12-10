Rohantak a mentők, árokba borult egy autó a 13-as főúton

Árokba borult egy autó a 13-as főúton Komárom és Csém közötti szakaszán. A járműben hárman tartózkodtak, mentőt kellett hívni.

Fotó: Gé

Az út menti árokba hajtott és felborult egy személyautó a 13-as főút Komárom és Csém közötti szakaszán, a 8. kilométer közelében. A tetején állt meg a jármű, amelyben hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést végző komáromi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.