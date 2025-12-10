Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a mentők, árokba borult egy autó a 13-as főúton

13-as főút
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 17:02
mentőbaleset
A 13-as főútra kellett riasztani a mentőket. Árokba borult egy autó, hárman utaztak benne.

Árokba borult egy autó a 13-as főúton Komárom és Csém közötti szakaszán. A járműben hárman tartózkodtak, mentőt kellett hívni.

Árokba borult egy autó, mentőre is szükség volt.
Árokba borult egy autó, mentőre is szükség volt.
Fotó: Gé

Árokba borult egy autó

Az út menti árokba hajtott és felborult egy személyautó a 13-as főút Komárom és Csém közötti szakaszán, a 8. kilométer közelében. A tetején állt meg a jármű, amelyben hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A műszaki mentést végző komáromi hivatásos és önkéntes tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu