Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán Budapest irányába

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 16:11
Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi. Az M3-as autópályán történt a baleset, a tűzoltók már dolgoznak.

Az M3-as autópályán történt incidens, szalagkorlátnak ütközött egy autó. A tűzoltók már a helyszínen vannak, végzik a munkálatokat.

Fotó: MW (illusztráció)

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi Nemesbikk térségében, az M3-as autópálya 161-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. A mezőcsáti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj áramtalanította a járművet - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

