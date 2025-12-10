Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán Budapest irányába

Az M3-as autópályán történt incidens, szalagkorlátnak ütközött egy autó. A tűzoltók már a helyszínen vannak, végzik a munkálatokat.
Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi Nemesbikk térségében, az M3-as autópálya 161-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. A mezőcsáti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A raj áramtalanította a járművet - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
