Rendkívüli bejelentés: a levegőben észlelték a bajt, megint az Air India gépéről van szó

Az Air India egyik Boeing 777-es repülőgépének vissza kellett fordulnia hétfőn, miután az egyik hajtómű olajnyomásának csökkenése miatt a pilóták kénytelenek voltak leállítani az egyik hajtóművet.

Vizsgálják, hogy mi okozta a problémát az Air India gépen

Illusztráció: muratart

A repülőgép Mumbai felé tartott, de biztonságosan visszatért Delhibe. Az eset kivizsgálása folyamatban van – áll a Polgári Légiközlekedési Főigazgatóság (DGCA) közleményében. Hozzátették, a modern repülőgépeket úgy tervezik, hogy szükség esetén egyetlen működő hajtóművel is biztonságosan tudjanak repülni és leszállni.

Az Air India őszintén sajnálja az előre nem látható helyzet okozta kellemetlenségeket. A repülőgépen jelenleg elvégzik a szükséges ellenőrzéseket

– közölte a légitársaság szóvivője.

A repülőgép 15 éves, és korábban olyan városokba repült, mint Bécs, Vancouver és Chicago – derül ki a Flightradar24 adataiból. A Boeing a Reuters megkeresésére egyelőre nem reagált a kényszerleszállás kapcsán.

Az Air India tragédiája

Az Air Indiára idén fokozott figyelem irányul, miután június 12-én egy Boeing Dreamliner balesete 260 ember életét követelte. A katasztrófa kapcsán a hatóságok több biztonsági hiányosságot is megállapított a légitársaságnál.