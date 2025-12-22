Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Rendkívüli bejelentés: a levegőben észlelték a bajt, megint az Air India gépéről van szó

boeing 777
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 11:07
Kényszerleszállásair india
Kényszerleszállásra volt szükség. Sérülteket egyelőre nem jelentett az Air India.
Az Air India egyik Boeing 777-es repülőgépének vissza kellett fordulnia hétfőn, miután az egyik hajtómű olajnyomásának csökkenése miatt a pilóták kénytelenek voltak leállítani az egyik hajtóművet.

Vizsgálják, hogy mi okozta a problémát az Air India gépen.
Vizsgálják, hogy mi okozta a problémát az Air India gépen
Illusztráció: muratart

A repülőgép Mumbai felé tartott, de biztonságosan visszatért Delhibe. Az eset kivizsgálása folyamatban van – áll a Polgári Légiközlekedési Főigazgatóság (DGCA) közleményében. Hozzátették, a modern repülőgépeket úgy tervezik, hogy szükség esetén egyetlen működő hajtóművel is biztonságosan tudjanak repülni és leszállni.

Az Air India őszintén sajnálja az előre nem látható helyzet okozta kellemetlenségeket. A repülőgépen jelenleg elvégzik a szükséges ellenőrzéseket

 – közölte a légitársaság szóvivője.

A repülőgép 15 éves, és korábban olyan városokba repült, mint Bécs, Vancouver és Chicago – derül ki a Flightradar24 adataiból. A Boeing a Reuters megkeresésére egyelőre nem reagált a kényszerleszállás kapcsán.

Az Air India tragédiája

Az Air Indiára idén fokozott figyelem irányul, miután június 12-én egy Boeing Dreamliner balesete 260 ember életét követelte. A katasztrófa kapcsán a hatóságok több biztonsági hiányosságot is megállapított a légitársaságnál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
