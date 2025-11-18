Vonaton lett rosszul a nagypapa, egy pillanat alatt összeesett

Egy Győr felé közlekedő vonaton utazott egy idős férfi a napokban, mikor a célállomás előtt mindössze néhány perccel, jegykezelés közben jelezte, hogy rosszul van, majd eszméletét vesztette.

Vonaton lett rosszul egy idős férfi

Fotó: Gé

A jegykezelő és az utasok rögtön a mentők segítségét kérték. A mentésirányítás segítségével megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett, így a vonaton már megkezdődött az újraélesztés.

Mentésirányító bajtársnőnk ugyan még csak próbaidejét tölti a Mentőszolgálatnál, de példásan helyt állt a feszült helyzetben és pontos instrukcióival, megnyugtató szavaival támogatta a rémült utazókat, miközben riasztotta a megfelelő mentőegységet.

- közölte az Országos Mentőszolgálat.

Sőt neki köszönhetően rohamkocsi már a peronon várta a beérkező vonatot, ahol átvették az életmentést. A szakszerű ellátásnak és a vonaton utazók gyors reakciójának köszönhetően a férfi keringése visszatért, így végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

Íme a mentősök bejegyzése a vonaton történtekről